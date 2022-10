Peugeot: ecco tutte le novità in mostra al Salone di Parigi 2022

Dopo 4 anni e una lunga attesa, il Salone di Parigi (Mondial de l’Auto) ritorna finalmente nel quartiere fieristico Porte de Versailles e Peugeot non può mancare a quest’appuntamento con il pubblico francese ed europeo.

In occasione dell’edizione 2022, la casa del Leone dimostrerà ancora una volta la sua vocazione all’innovazione e la sua capacità di elettrificare rapidamente la sua grande offerta di mobilità. La star dello stand sarà la nuova Peugeot 408, presentata in una scenografia spettacolare.

Peugeot: il brand francese partecipa al salone con tutti i suoi ultimi modelli

Oltre ai quattro esemplari della nuova 408, i visitatori non potranno perdersi la novità del marchio francese esposta nella Sfera, una straordinaria struttura alta più di 6 metri, trasparente e girevole, che permette di scoprire sotto tutte le angolazioni le molteplici sfaccettature del design innovativo dell’auto.

Inizialmente La Sfera era stata esposta nel mese di luglio nella cornice del Louvre Lens per girare alcuni video, visibili sui social network il 4 agosto scorso. Adesso però sarà esposta al salone parigino e sarà visibile a tutti per un’intera settimana.

La nuova Peugeot 408 offrirà ai visitatori dell’evento automobilistico una nuova dimostrazione dell’inventiva del team del brand di Stellantis, che hanno concepito un’inedita silhouette che trae ispirazione dal mondo delle fastback.

Questa Peugeot rappresenta l’inizio di una nuova era e si contraddistingue per la sua postura felina e il suo fascino unico, oltre che per l’eccellenza dell’ingegneria incentrata sull’efficienza e l’elettrificazione intelligente, con due versioni ibride plug-in da 180 e 225 CV, e le emozioni offerte da tecnologie all’avanguardia dedicate al piacere di guida e all’uso intuitivo dell’auto.

Nel campo dell’elettrificazione, lo storico marchio francese è in anticipo rispetto alla legislazione. Infatti, nel 2030, il 100% dei modelli del brand, venduti in Europa, saranno full electric, ovvero cinque anni prima rispetto ai requisiti normativi.

Inoltre, a partire dal prossimo anno, tutte le Peugeot saranno elettrificate; quindi, dotate di propulsori 100% elettrici a batteria o alimentati da una pila a combustibile a idrogeno oppure ibride o ibride plug-in.

Per raggiungere quest’obiettivo, Peugeot accelererà il lancio di modelli elettrici ed elettrificati nel 2023: 3008 e 5008 saranno i primi modelli di Stellantis a ricevere un nuovo propulsore ibrido da 136 CV, capace di ridurre i consumi del 15%.

Oltre al lancio delle Peugeot e-308 ed e-308 SW, la casa del Leone proporrà una nuova versione della sua Peugeot e-208, il modello elettrico più venduto in Francia da inizio anno.

Basandosi sulla tecnologia della e-308, su un nuovo motore elettrico da 156 CV (+15% di potenza) e su una batteria di nuova generazione, oltre a una serie di ottimizzazioni energetiche che, a partire dal 2021, ne hanno migliorato notevolmente l’efficienza energetica, la nuova Peugeot e-208 ha un’autonomia che può addirittura superare i 400 km con una singola ricarica.

L’efficienza elettrica è eccezionale, con un valore di soli 12 kWh/100 km (energia utile/ autonomia nel ciclo WLTP), un parametro di riferimento tra i veicoli 100% elettrici di segmento B. anche questo modello sarà esposto sullo stand dell’azienda francese.

Il pubblico potrà ammirare l’hypercar ibrida 9X8

Una delle principali attrazioni dello stand Peugeot sarà anche la Peugeot 9X8, l’innovativa hypercar ibrida iscritta da luglio alla categoria LMH (Le Mans Hypercar) del Campionato del Mondo Endurance (WEC). Nel 2023, Peugeot parteciperà alla 100ª edizione della 24 Ore di Le Mans con la 9X8.

Con la sua purezza estetica senza precedenti, il suo aspetto felino e il suo motore ibrido (V6 biturbo da 707 CV sull’asse posteriore e motore elettrico da 272 CV all’anteriore), la 9X8 è un laboratorio viaggiante per l’elettrificazione dei modelli stradali della casa francese.

Ci sono anche la 508 PSE e l’e-Expert Hydrogen

A cominciare dalla Peugeot 508 PSE (Peugeot Sport Enginereed), presente sullo stand anche in versione station wagon. Sviluppata dalla stessa equipe che ha creato l’hypercar ibrida per il WEC, è spinta da un gruppo propulsore ibrido plug-in che unisce efficienza e prestazioni elevate (360 CV di potenza complessiva) ed è dotata di una trazione integrale elettrificata per un piacere di guida eccezionale.

Affascinante tecnologia di elettrificazione a zero emissioni, perfettamente adatta ai veicoli commerciali sottoposti a un uso intenso, la pila a combustibile a idrogeno è già proposta sul Peugeot e-Expert Hydrogen.

Il grande vantaggio di questa tecnologia è che è possibile fare il pieno di idrogeno in appena 3 minuti, ottenendo così un’autonomia 100% elettrica di diverse centinaia di km, indipendentemente dal tempo di ricarica della batteria.

Gli esperti della pila a combustibile saranno a disposizione in uno stand dedicato all’interno del Padiglione 3 e sarà possibile provare l’e-Expert Hydrogen per 30 minuti intorno all’area di Porte de Versailles in compagnia di un Product Genius del Brand.

Con un’autonomia di 400 km, 136 CV di potenza e 260 Nm di coppia massima, il veicolo commerciale elettrico/idrogeno propone un carico utile che arriva a 1000 kg ed un volume di carico massimo di 6,1 m³.

Sullo stand nel Padiglione 4 del Salone di Parigi 2022, accanto a una parete informativa Peugeot e-Solutions dedicata ai servizi offerti agli utilizzatori dei suoi veicoli elettrificati, i visitatori potranno scoprire anche il nuovo scooter elettrico della divisione Motocycles: il Peugeot e-Streetzone.

A dimostrazione del fatto che il costruttore francese estende la sua offerta di mobilità elettrificata anche alle due ruote, alle biciclette e agli scooter, l’e-Streetzone sarà disponibile in due versioni, con una o due batterie, quest’ultima in grado di offrire fino a 112 km di autonomia in modalità ECO.

Dotato di batterie rimovibili, il Peugeot e-Streetzone può essere ricaricato rapidamente e facilmente da qualsiasi presa di corrente domestica. Grazie alla sua ciclistica collaudata e alla sua maneggevolezza, il nuovo modello è il mezzo ideale per gli spostamenti quotidiani nei centri urbani.

Durante le giornate aperte al pubblico del salone parigino, Peugeot offrirà ai visitatori anche l’opportunità di incontrare alcuni dei suoi prestigiosi amici e partner presso lo stand nel Padiglione 4.

Nel pomeriggio di martedì 18 Ottobre, i piloti della Peugeot 9X8 Jean-Eric Vergne, Paul Di Resta e Mikkel Jensen, impegnati in alcuni appuntamenti con i media, saranno anche a disposizione dei fan.

Nel pomeriggio di mercoledì 19 ottobre, gli appassionati di rugby potranno incontrare i giocatori dello Stade Toulousain. Ci sarà anche Antoine Dupont, eletto miglior giocatore del mondo nel 2021. I giocatori dello Stade Toulousain indossano il logo di Peugeot sulle loro maglie dal 1996. Con questi colori hanno vinto 7 titoli di Campioni di Francia e 5 titoli di Campioni d’Europa, con una doppietta nel 2021. Nel pomeriggio di giovedì 20 ottobre, i visitatori troveranno, infine, Diane Leyre, Miss Francia 2022

Poiché non tutti potranno recarsi a Parigi per visitare il salone automobilistico, la casa automobilistica francese offrirà a tutti un’esperienza digitale e immersiva del suo stand, con l’aggiunta di contenuti esclusivi e innovativi.

Visitando il sito Web dedicato, gli utenti entreranno virtualmente sullo stand di Peugeot al Salone di Parigi 2022. Da qui potranno scegliere di navigare liberamente tra i diversi mondi (Novità, Elettrico, Gamma, Sport), oppure di lasciarsi guidare nella visita con una modalità del tutto inedita grazie a un’audioguida esclusiva con diversi rappresentanti del brand su tre diversi temi: Elettrico, Design, Sport.