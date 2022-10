Ferrari sceglie la Francia per il video promozionale di Purosangue

Presentata diverse settimane fa, la Ferrari Purosangue, vera e propria nuova star del mercato automobilistico, è stata avvistata in un piccolo paese del Gard, a Villeneuve-lès-Avignon in Francia. Nella massima discrezione, la casa automobilistica di Maranello si è recata nel sud della Francia per realizzare un video promozionale del suo nuovissimo FUV (Ferrari Utility Vehicle).

In Francia avvistata Ferrari Purosangue che sta girando il suo video promozionale

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, una troupe cinematografica, composta da una trentina di persone, si è radunata per le strade della città martedì 11 ottobre. Per promuovere il suo SUV sui social network, la Ferrari è già andata in Norvegia, Italia e infine Francia.

Su TikTok, alcuni non hanno mancato di immortalare l’attimo. Va detto che il cuore della città medievale di Villeneuve-lès-Avignon offre un ambiente idilliaco per la Ferrari per evidenziare le linee pulite della sua Purosangue.

Sul posto, la troupe cinematografica è stata felicissima di lavorare nel Gard, a contatto con i cittadini felici di vedere un evento del genere nella loro città. Erano presenti anche gli ingegneri Ferrari per garantire il buon funzionamento di Ferrari Purosangue. «Siamo stati accolti molto bene dalla popolazione e dalla polizia municipale che ci ha permesso di trovare benzina per i nostri numerosi veicoli» ha detto al Dauphine Libere il produttore francese Mathias Tejera, di Kastell Production.

Il nuovo video promozionale di Ferrari Purosangue apparirà sui social a partire dai prossimi giorni. Nel frattempo il SUV del cavallino rampante si prepara per le prime consegne che avverranno agli inizi del 2023. Ricordiamo che questo modello si caratterizza per essere un SUV sui generis con un assetto molto ribassato e un potente motore V12 aspirato da 6,5 ​​litri da 725 CV e 716 Nm di coppia.

Ferrari Purosangue costa 390 mila euro e verrà prodotta in un numero limitato di esemplari ogni anno per garantirne l’esclusività. Il SUV non potrà infatti rappresenterà più del 20 per cento del totale delle vendite di Ferrari in un anno.

Ti potrebbe interessare: Ferrari: in Olanda tribunale ordina a società di distruggere copia della Daytona Spyder