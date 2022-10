Ferrari: in Olanda tribunale ordina a società di distruggere copia della Daytona Spyder

Ferrari ha citato in giudizio una società olandese per aver offerto in vendita una replica di una Daytona Spyder. Ora è stato deciso in appello che l’auto deve essere distrutta. La casa automobilistica del cavallino rampante si è arrabbiata con l’azienda olandese Kitcarcollection. Quattro anni fa ha acquistato una replica di una Daytona Spyder negli Stati Uniti e poi l’ha messa in vendita per 28.500 euro.

Società olandese dovrà distruggere copia della Ferrari Daytona Spyder su ordine del tribunale

L’auto è basata su una Chevrolet Corvette C3, da lontano sembra una Daytona Spyder, ma è chiaramente riconoscibile come una copia da vicino. I loghi Ferrari sono incollati sulla replica. Ferrari ritiene che il suo marchio e il suo copyright siano stati violati.

La corte non era d’accordo. I loghi sulla replica sono effettivamente una violazione del marchio, ha stabilito il giudice, ma l’auto in sé non assomiglia abbastanza a una Daytona da essere una violazione del copyright. Kitcarcollection ha dovuto rimuovere i loghi Ferrari dalla replica, nient’altro.

La casa automobilistica di Maranello però ha deciso non di fermarsi e ha fatto appello. La Corte d’Appello dell’Aia si è pronunciata oggi sul caso. Con la vendita di una copia di una Daytona, Kitcarcollection ha violato sia il marchio che il copyright, è stato il verdetto della Corte. Il tribunale ha dunque ordinato che la replica venga parzialmente distrutta: carrozzeria, parafanghi, cerchi, volante e altro.

Nella sede di Maranello, una squadra di avvocati è costantemente a disposizione per difendere i diritti della Ferrari. Il marchio italiano è noto per andare rapidamente in tribunale per difendere i propri diritti e mantenere così intatta l’esclusività delle sue super car famose in tutto il mondo.

