Jeep Commander è il SUV con il più alto valore di rivendita in Brasile

Jeep Commander ha appena ampliato ulteriormente la sua sala dei trofei. Con un tasso di crescita del 6,1%, dopo un anno di utilizzo, il modello è stato il SUV di grandi dimensioni più votato nella 9a edizione del Maior Valor de Revenda Seal – Autos, di Agência Autoinforme, in collaborazione con Textofinal de Comunicação.

Jeep Commander è il SUV di grandi dimensioni con il più alto valore di rivendita in Brasile

Nonostante la certificazione sia alla 9° edizione, lo studio di ammortamento dei veicoli è condotto da 22 anni da Autoinforme. La metodologia utilizzata nella ricerca copre i dati di mercato di agosto di quest’anno rispetto ai prezzi praticati da km zero a settembre 2021. Pertanto, sono stati valutati 119 modelli in 18 categorie. I vincitori hanno ricevuto i trofei oggi, 14 ottobre, in una cerimonia che si è svolta a San Paolo.

Lanciato nell’agosto 2021, è la prima volta che Jeep Commander si contende il premio e ha già debuttato occupando il primo posto nella sua categoria. Di fatto, la stessa posizione che ottiene anche quando si tratta di mercato: il modello è leader nel suo segmento per vendite accumulate nel 2022, con una quota del 33,5%. Inoltre, negli ultimi due mesi ha battuto i propri record. Ad agosto ha vinto il suo miglior numero di targhe e a settembre la sua maggiore quota di mercato tra i D-SUV.

Prima Jeep sviluppata in Brasile, Jeep Commander nasce con lo scopo di elevare il livello di sofisticazione della gamma nazionale del marchio, cosa che di fatto fa. Tanto che il SUV non necessita di elementi aggiuntivi, in quanto contiene numerosi standard. Prodotto presso lo Stellantis Goiana Automotive Complex (PE), viene esportato anche nei paesi dell’America Latina.

Il Greater Resale Value Seal certifica le auto, le moto e gli autocarri che hanno perso meno valore al momento della rivendita. Lo Studio sull’Ammortamento del Veicolo, base della Certificazione Greater Resale Value, nasce con l’obiettivo di dare al consumatore un orientamento più preciso sul valore di rivendita del veicolo e aiutarlo a investire i propri soldi in modo più razionale.

Ti potrebbe interessare: Ram e Jeep conquistano un importante riconoscimento in America