Citroën C4 X ed e-C4 X: da oggi sono ordinabili in Europa da 27.650 euro

Svelate a giugno, le nuove Citroën C4 X ed e-C4 X sono ora disponibili per l’ordine in Francia con prezzi a partire da 27.650 euro (incluse tasse). Arriveranno nelle concessionarie del brand francese nel primo trimestre del 2023.

I due nuovi modelli del marchio di Stellantis si distinguono con eleganza nel segmento delle berline e dei SUV di medie dimensioni. Sono disponibili sei colori per la carrozzeria, che ne sottolineano le linee dinamiche ed eleganti: Polar White (opaco), Steel Grey e Platinum Grey (metallizzato), Pearlescent White, Perla Nera Black e Elixir Red (perlescente).

Citroën C4 X ed e-C4 X: gli ultimi due modelli sbarcano in Europa

Lo stile esterno può essere personalizzato attraverso quattro Colour Pack: Glossy Black, Glossy Silver, Anodised Deep Red e Anodised Blue. In aggiunta, è possibile scegliere quattro diversi set di cerchi: Aerotech da 18”, Aeroblade da 18” in Anthra Grey, Aeroblade da 18” diamantati e Crosslight da 18” diamantati.

All’interno, le nuove C4 X ed e-C4 X presentano sei diversi ambienti per personalizzare ogni viaggio. L’ambiente standard è una combinazione di tessuto Meanwhile e tessuto nero. L’elegante ambiente Urban Grey combina il tessuto Grey Chevrons con quello effetto pelle nera e introduce i sedili Advanced Comfort. L’ambiente Metropolitan Grey unisce tessuto effetto pelle Black e Grey mentre l’elegante e calda atmosfera Alcantara Grey combina l’Alcantara Wind Grey con il tessuto effetto pelle Black.

Proseguendo abbiamo l’ambiente Hype Black che porta una distinzione sottile e dinamica, combinando pelle goffrata Siena nera e tessuto effetto pelle nera con sedili anteriori riscaldati e tappetini anteriori e posteriori. L’ambiente Hype Red si distingue per il suo dinamismo sportivo con la pelle Red Siena abbinata al tessuto effetto pelle Black sui sedili e sui pannelli delle porte. Un nuovo ricamo a motivo Chevrons mette in risalto la striscia grigia in Alcantara sugli schienali dei sedili e sul rivestimento delle portiere.

In esclusiva, la Citroën e-C4 X dispone di una decorazione della portiera in blu che enfatizza l’ambiente di comfort elettrico nell’abitacolo.

Le nuove vetture della casa automobilistica francese presentano le caratteristiche previste dal programma Citroën Advanced Comfort, nonché l’ultima generazione di tecnologie e aiuti alla guida per offrire ai propri occupanti comfort e tranquillità.

In particolare, abbiamo i sedili Advanced Comfort nella parte anteriore e posteriore (con schiume morbide ma resistenti per un comfort di seduta duraturo – a partire dall’allestimento Feel Pack), le sospensioni Citroën Advanced Comfort di serie, l’abitabilità con 510 litri di bagagliaio ai vertici della categoria, il sistema di infotainment My Citroën Drive Plus (che offre un accesso intuitivo, fluido e personalizzabile a navigazione, musica, telefono e altri servizi), fino a 20 sistema di assistenza alla guida per sicurezza e tranquillità durante la guida e tutto il comfort della mobilità elettrica per una guida piacevole, silenziosa, dinamica e a zero emissioni di CO2 nella Citroën e-C4 X.

Quattro allestimenti tra cui scegliere

Le nuove C4 X ed e-C4 X costituiscono una gamma semplice in Francia e sono disponibili in quattro allestimenti: Feel, Feel Pack, Shine e Shine Pack.

La versione entry-level ha tutte le caratteristiche di comfort e sicurezza che ci si aspetta in questo segmento, tra cui climatizzatore automatico bizona, sospensioni Advanced Comfort, Safety Pack, freno di stazionamento elettrico automatico, fari a LED con DRL a LED e fendinebbia anteriori con funzione di svolta statica. In termini di stile, la versione Feel è dotata di specchietti retrovisori esterni in Glossy Black e cerchi Aerotech da 18” (ad eccezione della versione elettrica, che monta i cerchi in lega diamantati Crosslight).

L’allestimento Feel Pack offre di più in termini di comfort e sicurezza, inclusi sedili Advanced Comfort, quadro strumenti a colori con retroilluminazione digitale, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e telecamera posteriore. Per quanto riguarda lo stile esterno, il Feel Pack è dotato di maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria e cerchi in lega Aeroblade da 18” in Anthra Grey (tranne per le versioni elettriche).

La variante Shine migliora ulteriormente il comfort di guidatore e passeggero con display head-up a colori, specchietto interno elettrocromico, supporto Citroën Smart Pad, bracciolo centrale posteriore con passasci e volante in pelle Pieno Fiore (riscaldato nella e-C4 X). La versione Shine è dotata di navigazione e servizi connessi di ultima generazione con My Citroën Drive Plus, un’interfaccia intuitiva e personalizzabile accessibile tramite un display touch HD da 10 pollici. In termini di sicurezza, la versione Shine è dotata del Safety 2 Pack e del Drive Assist Pack.

Infine, la variante top di gamma Shine Pack prevede l’Highway Drive Assist Level 2, due porte USB nella seconda fila (una Type-C e una Type-A), ambiente Alcantara Grey con sedili anteriori riscaldati e tappetini anteriori e posteriori.

I motori disponibili

La nuova Citroën C4 X può essere equipaggiata con due motori efficienti e performanti: PureTech 100 S&S Euro 6.4 con cambio manuale a 6 marce e PureTech 130 S&S Euro 6.4 con cambio automatico a 8 rapporti. In alternativa c’è il diesel BlueHDi 130 S&S Euro 6.4 con cambio EAT8. La nuova Citroën e-C4 X, invece, dispone di un motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza.

I nuovi clienti delle C4 X ed e-C4 X beneficeranno del nuovo programma Citroën Citizen Services per una mobilità più zen e responsabile. Questo include, ad esempio, l’e-Book Manutenzione disponibile sull’app My Citroën, il servizio di Prenotazione On Line per prenotare comodamente online un appuntamento presso l’officina prescelta dal cliente oppure il Trip Planner e Free2move eSolutions per organizzare il proprio viaggio e ricaricare il proprio veicolo in tutta tranquillità.

Inoltre, con il lancio della nuova e-C4 X Electric, Citroën proporrà offerte e servizi finanziari specifici per le aziende, e in particolare per i conducenti privati, che devono continuare ad accedere alle aree urbane vincolate e partecipare alla transizione ecologica.