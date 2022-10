Carlos Sainz prova una Ferrari da oltre 20 milioni

Solo pochi mesi dopo Charles Leclerc al volante della mitica Ferrari 312 T4 di Gilles Villeneuve, anche Carlos Sainz si è potuto mettere alla guida di un’auto storica della casa automobilistica del cavallino rampante.

Sainz al volante di una Ferrari 412P dal valore di 20 milioni di euro

Carlos Sainz è potuto salire a bordo e provare una Ferrari 412P il cui valore potrebbe superare i 20 milioni di euro. Uno dei tanti privilegi che si hanno nell’essere pilota ufficiale di una squadra leggendaria come la Ferrari è che di volta in volta è possibile concedersi lo sfizio di provare alcuni dei modelli che hanno fatto la storia del motorsport.

La Ferrari ha un posto d’onore in questo binomio auto-pilota e colui che ha approfittato di questa opportunità è stato Carlos Sainz, che è salito su una Ferrari 412P del 1967 nel circuito di Fiorano. L’auto in questione era un’evoluzione della Ferrari 330 P4, così spinta da un motore V12 da 3,0 litri che erogava 420 CV per un peso complessivo di appena 720 kg.

Il pilota madrileno non ha esitato a dire tra i sorrisi che “è tutto pazzesco” forse riferendosi ai materiali e alla semplicità di un’auto costruita in vetroresina su telaio tubolare.

Al volante, con gli stessi vestiti che indossa quando guida la sua Formula 1 ma ancorato a una vecchia cintura di sicurezza, spinge il motore V12 ma si capisce che non è al limite, visto che il valore attuale di quell’unità potrebbe superare i 20 milioni di euro. Pensando al valore dell’auto sicuramente Sainz ha preferito non esagerare mentre era al volante di questa leggendaria vettura della casa automobilistica del cavallino rampante.

“E’ stato molto emozionante “, ha detto Carlos Sainz. ” Non avevo mai guidato questo tipo di macchina prima, figuriamoci una di quell’epoca ed è davvero completamente diversa da qualsiasi cosa avessi guidato prima di oggi. Solo la Ferrari può permetterti di vivere una cosa del genere “. Questa Ferrari era stata iscritta dalla NART (North American Racing Team), gestita dall’importatore Ferrari nordamericano, Luigi Chinetti.

