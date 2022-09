Carlos Sainz esorta la Ferrari a imparare dalla Red Bull per il 2023

Carlos Sainz assicura che la Ferrari deve imparare a essere più simile alla Red Bull se vuole avere la possibilità di lottare per il titolo nel 2023. Lo spagnolo è fiducioso di avere gli strumenti e le capacità per raggiungere i suoi obiettivi.

Sainz invita la Ferrari ad imparare dalla Red Bull per vincere nel 2023

Mattia Binotto ha recentemente riconosciuto la necessità di fare piccoli cambiamenti nella squadra, soprattutto in termini di comunicazione. Sainz sottolinea che è importante concludere bene l’anno per guadagnare slancio per il 2023. “Vorrei avere una fine di stagione più continua, soprattutto con la quantità di cose che ci sono successe quest’anno. Mi piacerebbe avere un’ultima parte di stagione che sia più tranquilla”, ha affermato il pilota spagnolo della Ferrari in dichiarazioni rilasciate alla stampa nelle scorse ore. Il compagno di squadra di Charles Leclerc crede che dovrebbero imparare dalla Red Bull e fare cose perfette come loro.

“La base c’è. Quest’anno abbiamo una solida base con un’ottima macchina e la squadra sta progredendo. Dobbiamo cercare di migliorare un paio di cose come l’affidabilità e la costanza, dobbiamo imparare dalla Red Bull ed essere noi a fare queste cose il prossimo anno “, ha aggiunto Carlos Sainz.

Carlos è fiducioso che il 2023 sarà l’anno in cui il suo team finalmente potrà lottare per il titolo. “Quest’anno ci saremmo battuti per il titolo se avessimo fatto le cose un po’ meglio e avessimo avuto un po’ di fortuna ad inizio stagione e perché non pensare che l’anno prossimo c’è una nuova opportunità e si può cogliere. Ferrari dopo i grandi miglioramenti registrati nel 2022 deve puntare a questo obiettivo per il prossimo anno”, ha detto Sainz per chiudere.

