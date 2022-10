DS Automobiles unisce le forze con Penske in Formula E

Per la prossima stagione di Formula E, la casa francese DS Automobiles unisce le forze con la squadra americana Penske e ingaggia Stoffel Vandoorne, il campione del mondo uscente, al fianco di Jean-Éric Vergne. Tre mesi prima dell’inizio della stagione 2023, DS ha dunque annunciato mercoledì la partnership con Penske Autosport, fondata da Jay Penske, figlio di Roger, boss di Indycar e del leggendario Team Penske (Indycar, Nascar, Endurance).

Si concludono così le quattro stagioni di collaborazione tra DS e Techeetah che sono state premiate con due titoli pilota e due titoli team. Lato piloti, il sodalizio sarà regale con l’arrivo del belga Stoffel Vandoorne, campione del mondo in carica (con la Mercedes) e Jean-Éric Vergne, unico pilota ad aver vinto due volte il campionato (nel 2018 e nel 2019). Sarà dunque questa una delle migliori coppie di piloti in Formula E, visto che i due hanno vinto 3 titoli, 13 vittorie (di cui 10 per il francese) e sono saliti su 45 podi (30 per Vergne, 15 per Vandoorne).

“È un grande cambiamento per me dopo quattro anni alla Mercedes, ha concordato il belga. DS Automobiles ha ottenuto ottimi risultati in passato con due titoli piloti e due titoli team. È un ottimo track record che spero di arricchire molto rapidamente”.

Gli obiettivi rimangono gli stessi del periodo DS-Techeetah. “Siamo pronti per continuare la nostra caccia a vittorie e titoli “, ha confermato Thomas Chevaucher, direttore di DS Performance. “Con Stoffel e Jean-Éric, abbiamo probabilmente uno dei duetti più prestigiosi e la coppia più veloce del campionato.”

E’ sempre un momento importante per vivere una nuova partnership”, ha proseguito. I nostri team sono ansiosi di iniziare questa avventura con Penske Autosport. Con Stoffel e Jean-Éric, abbiamo probabilmente uno dei duetti più prestigiosi e la coppia più veloce del campionato. Siamo lieti di collaborare con DS Automobiles “, ha affermato Jay Penske. Questo è un traguardo importante per il nostro team e qualcosa che aspettiamo da anni.”

