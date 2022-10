DS Automobiles straordinaria protagonista al Salone di Parigi

DS Automobiles sarà una delle più importanti protagoniste al Salone internazionale dell’auto di Parigi con diverse anteprime mondiali e con la presenza della sua gamma elettrificata al 100% che sarà tutta nello stand del brand premium di Stellantis. La casa automobilistica francese che a parte del gruppo automobilistico nato dalla fusione di FCA e PSA metterà in mostra il suo stile e la sua raffinatezza con la Nuova DS 3, DS 4, Nuova DS 7 e DS 9 OPÉRA PREMIÈRE.

Diverse anteprime mondiali al Salone di Parigi 2022 per DS Automobiles

Lo stand della casa francese è stato realizzato allo scopo di condividere l’esperienza di DS Automobiles. Lo stand del brand premium di Stellantis unirà materiali e colori alla luminosità del legno e dei pannelli neri, lo stand del marchio inviterà il pubblico a vivere il mondo della casa automobilistica in modo coinvolgente.

La Nuova DS 3 farà la sua prima apparizione pubblica durante il Salone di Parigi 2022. Nei suoi spazi il marchio di Stellantis presenterà anche altre novità: la DS 9 E-TENSE OPÉRA PREMIÈRE, la DS 4, con un nuovo allestimento molto premium e la Nuova DS 7, presentata quest’estate.

Inoltre accanto a questa nuova gamma, vengono introdotti anche il laboratorio DS E-TENSE PERFORMANCE high-tech e performante e la monoposto DS E-TENSE FE21 che è stata grande protagonista in Formula E.

Ricordiamo che lo stand di DS Automobiles si trova nella Hall 4 del Parc des Expositions alla Porte de Versailles. Inoltre la manifestazione si svolgerà dal 17 al 23 ottobre. Insomma tanta carne al fuoco per il brand premium del gruppo automobilistico che certamente nei prossimi giorni farà parlare di se nel mondo dei motori.

Ricordiamo che Stellantis punta forte su questo marchio considerato uno dei tre brand premium del gruppo insieme a Lancia e Alfa Romeo. Per tutti e tre questi marchi in futuro sono attese novità importanti in quanto Stellantis vuole farsi largo nel segmento premium del mercato auto considerato come fondamentale per la crescita ulteriore dell’azienda.

