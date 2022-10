Vauxhall Corsa: prestigioso premio nel Regno Unito

Vauxhall Corsa è stata premiata con il prestigioso titolo di Auto usata dell’anno ai Carbuyer Best Used Car Awards 2023. Oltre al premio assoluto, la Corsa è stata nominata Best Used Small Car, mentre Insignia è stata premiata come Best Used Family Macchina.

Tutti i contendenti per i Best Used Car Awards sono stati valutati in base alle loro prestazioni in aree chiave dal team di esperti di Carbuyer, con i giudici che hanno elogiato la Corsa per la sua praticità, i bassi costi di gestione e la dinamica di guida.

Richard Ingram, Editor, Carbuyer, ha dichiarato: “Per lo stesso motivo per cui abbiamo elogiato così tanto la Kia Niro nei nostri premi per le nuove auto, la Vauxhall Corsa ottiene non una ma due vittorie nella nostra carrellata di auto usate. Tutto si riduce alla scelta; benzina, diesel o elettrico.

“La Vauxhall Corsa è l’auto nuova più venduta nel Regno Unito dall’inizio dell’anno, ma è un acquisto usato ancora migliore. Qualunque sia la versione che scegli, la Corsa è pratica, buona da guidare ed economica da gestire. La nostra migliore auto piccola usata e la nostra auto usata dell’anno in generale, la Corsa rappresenta un ottimo rapporto qualità-prezzo”.

James Taylor, amministratore delegato ad interim di Vauxhall, ha dichiarato: “Essendo l’auto nuova più venduta nel Regno Unito, sono entusiasta che la Corsa sia stata nominata Auto usata dell’anno da Carbuyer. Con una scelta di propulsori, inclusa un’opzione completamente elettrica, è fantastico vedere che Corsa si sta rivelando altrettanto popolare tra i clienti che cercano un’auto usata come quelli che fanno un nuovo acquisto”.

La Vauxhall Corsa è disponibile con efficienti motori a benzina e con un propulsore completamente elettrico. La Corsa Electric è alimentata da una batteria da 50 kWh e da un motore elettrico da 136 CV (100 kW) ed è in grado di percorrere fino a 222 miglia (ciclo di prova WLTP) con una singola carica. In grado di supportare una ricarica rapida fino a 100 kW, una carica dell’80% richiede solo 30 minuti per essere completata.

Carbuyer ha anche nominato Insignia la sua migliore auto familiare usata, un riconoscimento che il modello ha anche ottenuto ai premi del 2022, evidenziando il suo continuo appeal come proposta usata.

