Opel guadagna terreno in Spagna

Il CEO di Opel Florian Huettl ha svelato quelli che sono i programmi della sua casa automobilistica per i prossimi anni in occasione della conferenza con i concessionari del marchio tedesco in Spagna a Saragozza. In questa occasione il numero uno della casa di Russelsheim ha anche anticipato i primi risultati della spinta verso l’elettrificazione della sua gamma di veicoli.

Opel punta forte sulla Spagna per quanto riguarda i prossimi anni

Finora nel 2022, il produttore con sede a Rüsselsheim ha una quota di mercato dei veicoli elettriciin Spagna del 5,3 per cento, che è significativamente superiore alla quota di mercato globale. La situazione è ancora migliore se si fa riferimento al segmento dei veicoli commerciali leggeri. Qui, la percentuale di veicoli elettrici è già del 10,1 per cento.

Inoltre, Opel prevede un’ulteriore crescita nella immatricolazione di auto ibride, poiché un quarto degli ordini per la nuova Grandland e la nuova Astra riguardano proprio le versioni ibride plug-in. Huettel ha spiegato che l’offensiva di elettrificazione del suo marchio sta guadagnando terreno in Spagna nonostante una situazione difficile. Il CEO di Opel ha anche insistito sull’importanza della Spagna nella strategia di produzione della casa tedesca.

Il numero uno del brand di Stellantis ha spiegato che la Spagna è importante per la sua azienda non solo da un punto di vista delle vendite ma anche da quello produttivo dato che circa la metà dei veicoli prodotti dai tedeschi nel 2021 è stato realizzato proprio in Spagna. Huettel ha detto che la Corsa che viene prodotta a Saragozza è il modello più venduto dalla sua azienda mentre la Crossland, altro modello prodotto in Spagna è stata superata nelle vendite solo da Corsa e Mokka lo scorso anno.

Ricordiamo infine che Opel Corsa viene prodotta a Saragozza dal 1982 e quest’anno festeggia il suo 40° anniversario. La casa di Stellantis ha festeggiato questo importante traguardo con il lancio i una edizione limitata della sua famosa vettura. Ci riferiamo naturalmente alla Corsa 40th Anniversary.

