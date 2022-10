DS 4: ecco come sono stati concepiti i fanali posteriori

DS Automobiles offre uno sguardo più approfondito su uno dei punti salienti del design della nuova DS 4: i fanali posteriori sono un gioiello e un elemento high-tech allo stesso tempo. Il caratteristico motivo a scala è stato creato mediante metallizzazione e incisione laser.

Il brillante vetro di copertura in plexiglas cristallino completa l’immagine complessiva di alta qualità mentre il contorno nero lucido garantisce una transizione graduale tra la luce posteriore e la carrozzeria.

DS 4: i nuovi fanali posteriori sono un gioiello e un elemento high-tech allo stesso tempo

Grazie al processo di stampaggio ad iniezione, le linee della carrozzeria si fondono nel fanale posteriore 3D. inoltre, grazie alla plastica resistente e riciclabile, questo è “SustainNoble” come la stessa DS 4.

I veicoli della casa automobilistica francese possono essere riconosciuti da lontano dalla loro firma luminosa unica. È una parte importante dell’identità di DS Automobiles e differenzia anche la DS 4 dai suoi concorrenti. I DRL, i fari e le luci sono stati progettati in modo spettacolare, sia accesi che spenti.

Gli speciali fanali posteriori contribuiscono a conferire al nuovo veicolo l’aspetto di un elegante modello high-tech, uno dei motivi per cui la DS 4 ha vinto il premio “Auto più bella del 2022”.

L’insolito fanale posteriore adorna l’esterno della berlina come se fosse un gioiello scintillante. Nicolas Deluy, Head of Design Lighting & Exterior Design Components di DS Automobiles, ha detto che il design sfaccettato metallizzato dei fanali posteriori si ispira alla natura, come le squame lucide di un pesce, e allo stesso tempo ricorda simboli di lusso come i diamanti tagliati o la famosa piramide di vetro davanti al Louvre di Parigi.

Una particolarità distingue le luci posteriori della DS 4 da quelle degli altri modelli del brand di Stellantis: per la prima volta qui la cover non è piatta, ma modellata come una scultura. Riprende le linee dinamiche e le proporzioni del design esterno all’avanguardia e diventa parte del corpo dell’auto. Tali componenti tridimensionali e voluminosi possono essere stampati a iniezione grazie al composto per stampaggio plexiglas.

La brillantezza della copertura dei fanali posteriori accentua perfettamente il design della luce. Per questo viene utilizzato un composto da stampaggio plexiglas cristallino, incorniciato da un contorno nero lucido in plexiglas.

Questa interazione completa il quadro generale dei fanali posteriori di alta qualità. Le luci posteriori della DS 4 è un esempio particolarmente valido dello sviluppo fatto fino ad ora dall’azienda francese.

Marelli si è occupata del processo di lavorazione delle luci posteriori

Per la luce posteriore della DS 4, Marelli ha anche collegato la copertura all’alloggiamento mediante un processo di saldatura laser. Data la complessità del componente, la produzione delle nervature di saldatura è stata estremamente impegnativa, in particolare sul lato stretto.

Con altri metodi come la saldatura a vibrazione, Marelli non sarebbe stata in grado di lavorare in modo sufficientemente preciso in questa zona. La saldatura laser può essere utilizzata per ridurre al minimo la distanza tra i fanali posteriori e la carrozzeria. Ovviamente, si ha bisogno usare solo materie plastiche permeabili ai raggi laser.

Il plexiglas utilizzato (Hi-Gloss 8N nero 90114) soddisfa questo requisito. Il contorno nero lucido di questo composto per stampaggio nasconde elegantemente il cordone di saldatura e garantisce una transizione graduale.

Il concetto di “SutaiNobility” è partito con la DS 4. Infatti, questo progetto ha come focus la sostenibilità senza scendere a compromessi in termini di qualità. Ad esempio, la vettura è stata realizzata con materiali riciclabili al 95% e il 30% del suo peso proviene da metalli e plastica rinnovabili o riciclati.

Il plexiglas contribuisce anche al risparmio di risorse perché è sostenibile. Il PMMA1 marchiato di Röhm è una plastica di alta qualità, durevole e riciclabile. Poiché è permanentemente resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici, le sue proprietà funzionali ed estetiche vengono mantenute per l’intera vita di un veicolo.

Questa longevità è particolarmente rilevante per le coperture dei fanali. La trasparenza permanente e la trasmissione della luce non solo garantiscono una chiara visibilità dei segnali luminosi, ma riducono anche il consumo energetico dei LED.