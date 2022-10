DS 4: debutta il nuovo allestimento Opéra

DS Automobiles ha deciso di aggiornare l’intera gamma della DS 4, che si rinnova con l’arrivo della nuova specifica Opéra, disponibile sulle versioni standard e Cross.

Simbolo dell’esperienza della casa automobilistica francese, Opéra è impreziosita da sedili in pelle nappa marrone Criollo ad alta densità con rivestimento di design con cinturino. I sedili anteriori sono riscaldati, massaggianti e raffreddati.

DS 4: la gamma della vettura si amplia con la nuova versione Opéra

Questo modello si pone ai vertici della line-up del brand di Stellantis con una notevole dotazione di serie: ammortizzatori DS Active Scan Suspension, tettuccio apribile, portellone elettrico con accesso a mani libere, cristalli anteriori e posteriori laminati, ricarica wireless per smartphone compatibili e pedaliera e poggiapiedi in alluminio.

Il sistema DS Drive Assist 2.0 è opzionale con l’implementazione di nuove funzionalità come il cambio di corsia semiautomatico, che consente il cambio di corsia automatico e sicuro tra 70 e 180 km/h con una semplice pressione dell’indicatore e l’adattamento della velocità consigliato. Il volante è dotato anche di un sensore di presa che controlla continuamente se il conducente sta prestando attenzione.

Le versioni Performance Line e Performance Line+ dispongono dei badge DS Automobiles, DS 4 ed E-Tense sulla griglia e sul portellone neri. Il rivestimento dell’anta inferiore diventa Textured Black.

La nuova DS 4 Opéra è disponibile con tre trasmissioni diverse: E-Tense 225 Plug-In Hybrid, benzina PureTech 130 e diesel BlueHDi 130. La DS 4 E-Tense 225 Opéra ha ora un’autonomia a emissioni zero di 62 km nel ciclo combinato WLTP (+13%) con una singola ricarica. Questo aumento è dovuto al miglioramento del controllo del software.

Nell’interesse di semplificare e migliorare la gamma, una nuova specifica Bastille sostituisce le offerte Bastille e Bastille+ con l’introduzione di finiture in basalto nero effetto scala, illuminazione PolyAmbient, inserti in rilievo Platinum Clous de Paris e una console centrale chiusa.

Le prese d’aria posteriori includono due nuove porte USB che vengono aggiunte a questo livello. All’esterno, la griglia è ora Gloss Black con design cromato a punta di diamante mentre nella parte posteriore vengono introdotte finiture cromate con diffusore Gloss Black.

In Francia, il nuovo allestimento Opéra viene proposto ai prezzi di partenza di 33.450 euro per i modelli con PureTech 130, da 34.400 euro per quelli con BlueHDi 130 e da 41.100 euro per quelli E-Tense 225.