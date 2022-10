Citroen vuole estendere la vita delle auto e dei finanziamenti a 15 anni

Il mondo automobilistico sta subendo una vera rivoluzione. L’era delle auto elettriche sta iniziando, i veicoli stanno gradualmente migliorando le loro capacità di guida autonoma e stanno cambiando anche l’approccio alla mobilità e la necessità di possedere un’auto. Le case automobilistiche vogliono anche cambiare la durata del veicolo. Tra queste si segnala anche Citroen.

Citroen pensa a leasing lunghi fino a 15 anni per le sue auto in futuro

“Quello che è veramente importante è che dovremo allungare la vita delle auto. Oggi stiamo lavorando a un nuovo modo di fare leasing per le auto, non per tre o quattro anni, ma per 15. Vorrei lanciare questo tipo di prodotto il prossimo anno”, ha detto Laurent Barria direttore marketing di Citroen parlando con Autocar.

Attualmente, Citroen prevede una durata compresa tra gli otto e i nove anni per le sue auto. Il nuovo obiettivo è di 15 anni o 250.000 km con vettura in perfette condizioni dopo dieci anni e con lo stesso contratto di servizio del primo anno. Da un punto di vista tecnico, ovviamente, non è difficile allungare la vita di un’auto. Il problema è il lato economico, quando non vale più la pena investire in una vecchia auto. Le parti riciclate usate però potrebbero cambiare le cose.

Tutti i veicoli con un contratto a lungo termine verranno riparati esclusivamente utilizzando parti riciclate. Secondo Barria, il problema più grande per Citroen sarà fornire la stessa garanzia (come nel caso di un’auto nuova) per gli ultimi anni del ciclo di vita dall’anno 9 all’anno 15.

Se l’auto invecchia oltre un certo limite, allora c’è un problema con i pezzi di ricambio, la cui fornitura diminuisce nel tempo. “Se hai un finestrino elettrico rotto, cosa devo fare? Dico al cliente, ‘è una vecchia macchina, non possiamo aggiustarla’. In quel momento Citroen procede al riciclaggio e chiude il ciclo del veicolo.

Citroen prevede anche di offrire un leasing a breve termine, dove utilizzerà parti riciclate a un prezzo più favorevole rispetto al leasing tradizionale. L’obiettivo iniziale della casa automobilistica è raggiungere un fatturato di 45.000 veicoli all’anno e, in caso di successo, prevede di raddoppiare questa cifra. Vedremo dunque se questo progetto sarà effettivamente lanciato sul mercato in futuro.

Ti potrebbe interessare: Citroën: +66% di vendite a settembre 2022 in un importante mercato