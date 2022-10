Citroën: +66% di vendite a settembre 2022 in un importante mercato

Citroën ha chiuso il mese di settembre in Brasile festeggiando importanti numeri, trainati principalmente dal lancio della nuova Citroën C3. Il marchio francese di Stellantis segue una traiettoria ascendente in termini di volume delle vendite e quota di mercato nell’anno e rispetto ad agosto.

A settembre, mentre il settore nel suo complesso ha registrato un calo del 7% delle immatricolazioni rispetto al mese precedente (181.592 vs 195.030), la casa automobilistica francese ha immatricolato un totale di 3953 esemplari.

Citroën: quasi 4000 veicoli venduti a settembre in Brasile

Parliamo di una crescita del 66% rispetto al mese precedente, con una quota di mercato del 2,2%. Di questo volume totale, il 41% corrisponde alle vendite della nuova C3, con 1604 unità consegnate. Anche con i primi esemplari venduti solo nella seconda metà del mese, l’unica hatch con attitudine da SUV presente sul mercato brasiliano ha già conquistato il 4% del segmento.

Sempre nei confronti tra settembre e agosto si è distinta anche la Citroën C4 Cactus, con una crescita del 7% in volume (2118 vs 1983), chiudendo il mese con una quota di mercato dell’1,2%. Nel segmento dei veicoli commerciali leggeri (Light Utility Vehicle – LCV), il costruttore francese ha chiuso settembre con 231 unità consegnate, in linea con il volume medio del terzo trimestre.

Tra gli anni 2022 e 2021 ad oggi, Citroën è andata anche contro il mercato. Nel confronto tra i periodi gennaio-settembre dello scorso anno e gli stessi mesi di quest’anno, il mercato automobilistico brasiliano ha subito un calo del 5% del volume totale mentre il brand di Stellantis ha registrato un aumento del 25%. Ha venduto 19.600 unità contro le 15.600 dell’anno passato.

Nonostante la stabilità del segmento, la C4 Cactus ha registrato ottime percentuali: un aumento delle vendite del 21% e una quota nel segmento del 4,7% (+0,9%), che la colloca tra i quattro SUV compatti con la crescita più alta rispetto al periodo compreso tra gennaio e settembre 2021.

Nel segmento dei furgoni, il Citroën Jumpy ha mantenuto delle vendite stabili mentre il mercato ha registrato nel periodo un calo del 17%. Sono state vendute 2300 unità, inclusa la versione elettrica e-Jumpy.

La nuova Citroën C3 è già in vendita in tutto il Brasile, con diverse opzioni di colori, motori, trasmissione e finiture, ad un prezzo di partenza di 68.990 R$. È anche tra i modelli più convenienti della sua categoria per manutenzione, riparazione e protezione.