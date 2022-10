Citroen crescita impetuosa in Spagna

Citroen chiude il mese di settembre aumentando la sua presenza in Spagna. Le sue 5.470 immatricolazioni di auto e veicoli commerciali rappresentano il 7,1 per cento delle immatricolazioni e una crescita del 26 per cento rispetto ai dati di un anno fa in un mercato che ha aumentato le vendite del 10 per cento.

Crescono bene le immatricolazioni di Citroen in Spagna

Due modelli “Made in Spain”, la Citroën C4 e la Citroën Berlingo, hanno brillato di luce propria nei risultati commerciali del Double Chevrón nel mese di settembre. Entrambi i veicoli, prodotti rispettivamente a Madrid e Vigo, sono riusciti a guidare le loro categorie sia nelle loro versioni termiche che nelle loro alternative 100% elettriche, anch’esse prodotte in Spagna.

A settembre la Citroën C4 ha registrato 1.142 immatricolazioni ed è la berlina del segmento B più venduta in Spagna, con una quota del 13,1 per cento nella sua categoria. Inoltre, guida anche il canale di vendita ai clienti privati, dove ottiene una penetrazione del 15,5 per cento. Finora quest’anno questa vettura prodotta a Madrid ha raggiunto 10.238 unità immatricolate e una quota di mercato del 13,1 per cento.

Tra i veicoli commerciali, la Citroën Berlingo, altro grande classico del “Made in Spain”, ha chiuso il mese al primo posto della sua categoria, con 1.061 immatricolazioni, pari al 21,4 per cento delle vendite di veicoli del suo segmento. La polivalente prodotta a Vigo ha raggiunto quest’anno 7.848 immatricolazioni, pari a una quota del 20,4 per cento nella sua categoria. La sua versione elettrica, la Citroën ë-Berlingo, ha ottenuto a settembre una quota del 36,2 per cento nella sua categoria.

Anche la Citroën C3 ha ottenuto risultati notevoli a settembre. Le sue 1.495 immatricolazioni la confermano come la seconda vettura urbana più venduta in Spagna, con una penetrazione del 13,5 per cento e una crescita del 40,4 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Un discorso a parte merita anche la Citroën C5 X, con un secondo posto nella sua categoria e la leadership della sua versione ibrida plug-in tra berline e SW di segmento D, dove rappresenta il 62,8 per cento del totale delle vendite di settembre e il 41,4 per cento nell’accumulato. Da parte sua, la Citroën Ami accumula 1.300 ordini dal suo lancio. Un completo successo per questo quadriciclo elettrico al 100 per cento.

Ti potrebbe interessare: Citroën Citizen Services: il brand lancia un nuovo programma completo di servizi