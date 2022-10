Nuova Alfa Romeo Alfetta: dalla Francia la immaginano così [Render]

Nuova Alfa Romeo Alfetta potrebbe essere il nome della futura top di gamma della casa automobilistica del Biscione che secondo quanto anticipato dal numero uno di Alfa Romeo, il CEO Jean-Philippe Imparato, arriverà sul mercato nel corso del 2027.

Sarà questo l’aspetto di una nuova Alfa Romeo Alfetta?

Al momento però sul nome ci sono grossi dubbi sul suo nome. Addirittura qualcuno nelle scorse settimane ha ipotizzato che il nome di nuova Alfa Romeo Alfetta possa essere utilizzato per il B-SUV che sarà prodotto in Polonia, ma si tratta di semplici voci prive di alcuna ufficialità. Ad ogni modo la futura top di gamma di Alfa Romeo sarà un modello che rappresenterà il meglio del Biscione sia in termini di lusso, che di prestazioni, che di design che di tecnologia.

La nuova Alfa Romeo Alfetta potrebbe essere un mix tra una berlina e un crossover secondo quanto trapelato da fonti vicine al brand milanese. Sebbene per adesso ci sono ancora molti dubbi su nome e caratteristiche di questa auto, in Francia il sito Automobile-magazine ha provato ad immaginare quale potrebbe essere l’aspetto di questo futuro modello.

Imparato ha ammesso che ancora questo modello non è nemmeno in fase di sviluppo. Del resto manca ancora molto al 2027. Dunque tutto è possibile. Una cosa però sembra sicura e cioè che l’auto arriverà sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica dato che per quella data se le cose non cambieranno nel frattempo la casa automobilistica milanese venderà solo ed esclusivamente auto a zero emissioni.

Ricordiamo che con questo modello il Biscione tenterà di fare bene in mercati chiave come quello americano e quello cinese. Vedremo dunque a proposito di questo futuro modello quali altre novità emergeranno da parte di Alfa Romeo nel corso dei prossimi mesi.

Ti potrebbe interessare: Dodge Challenger: nel 2015 doveva utilizzare la stessa piattaforma di Alfa Romeo Giulia