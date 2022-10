Nuova DS 7: aperti gli ordini nel Regno Unito

DS Automobiles ha aperto gli ordini per la Nuova DS 7 nel Regno Unito. Con prezzi a partire da £ 36.760 OTR, la Nuova DS 7 rinnovata è disponibile in cinque livelli di allestimento; Performance Line, Performance Line+, Rivoli, Opera e Opera Première con consegne a partire da novembre 2022.

In UK aperti gli ordini per la nuova DS 7

Disponibile per l’ordine online o in negozio, la nuova DS 7 è disponibile con efficienti propulsori ibridi tra cui le varianti E-TENSE 225, E-TENSE 4×4 300 ed E-TENSE 4×4 360. I modelli E-TENSE 225 sono in grado di raggiungere fino a 250 mpg (WLTP) con un’autonomia fino a 70 km solo elettrica. La E-TENSE 4×4 300 è in grado di raggiungere 249 mpg (WLTP) con 65 km di autonomia solo elettrica, mentre le varianti E-TENSE 4×4 360 sono in grado di raggiungere 161 mpg (WLTP) e 55 km di autonomia solo elettrica.

Tutti i modelli E-TENSE possono essere ricaricati utilizzando una wall box domestica da 7,4 kW in 1 ora e 45 minuti. Tutte le varianti Performance Line, Performance Line+ e Rivoli sono disponibili anche con un efficiente motore diesel BlueHDi.

Il savoir-faire e l’artigianalità francesi sono tangibili in tutta la gamma Nuovo DS 7, che offre i più alti livelli di raffinatezza e raffinatezza, insieme alle più recenti tecnologie di infotainment e sicurezza. I fari DS PIXEL LED VISION 3.0 più sottili e le luci di marcia diurna DS LIGHT VEIL si integrano perfettamente nel nuovo frontale più nitido.

Il touchscreen HD da 12 pollici ridisegnato consente l’accesso alla navigazione, alla ventilazione e all’audio collegati, mentre il quadro strumenti digitale personalizzabile presenta una grafica aggiornata che mostra informazioni vitali sul viaggio, tra cui il flusso di energia e l’autonomia elettrica sulle versioni ibride plug-in. Vedremo dunque come i clienti inglesi di DS Automobiles accoglieranno sul mercato la nuova DS 7.

