Leclerc: “Ferrari a vita, voglio il Mondiale al più presto”

La prima parte di stagione prefigurava una Ferrari protagonista fino in fondo nella corsa al titolo iridato. Tante belle promesse non mantenute, con la netta superiorità della Red Bull venuta fuori. Così la scuderia di Maranello ha abbandonato ogni speranza; ciononostante, Charles Leclerc intende rispettare gli impegni e dare un ottimo contributo alla causa.

Leclerc: l’analisi del campionato, gli obiettivi e il legame con la Ferrari

Il pilote monegasco ha confidato in una lunga intervista al Corriere dello Sport di aver già messo nel mirino la prossima stagione, soddisfatto, almeno in parte, per il ritorno della Rossa nelle zone alte. Ormai manca giusto l’ultimo salto di qualità, quello più difficile ma allo stesso tempo più appagante.

Eppure, Charles Leclerc nutre fiducia nei compagni di paddock, al punto che, se gliene venisse concessa l’opportunità, non indugerebbe a legarsi a vita al Cavallino, nella speranza di assurgere alla gloria eterna.

Interrompere il digiuno – ha spiegato – sarebbe importante. A seguito dello stop estivo hanno faticato in gara. Pertanto, una risposta al Gran Premio del Giappone trasmetterebbe fiducia a ogni elemento della squadra, ricordando loro il potenziale sussistente: ne sono consapevoli, ma non hanno avuto la capacità di dimostrarlo.

A Verstappen vanno, invece, i complimenti: se lo merita il Mondiale. Dal canto suo, Charles Leclerc desidera focalizzarsi sul futuro: ottenere quanto più possibile dagli appuntamenti conclusivi del campionato, chiudere positivamente, focalizzarsi sul 2023.

Se il titolo è un obiettivo alla portata il prossimo anno? Il driver di Mattia Binotto preferisce evitare di sbilanciarsi. Lo considera complicato esprimersi in maniera netta e categorica. Ciò poiché incide in misura rilevante pure il lavoro delle rivali, qualcosa che sfugge completamente al loro controllo.

In ogni caso, lui è fiducioso: se andranno avanti nella stessa direzione ci riusciranno. Brama alla corona di campione e con stessa vocazione al progresso crede arriverà presto. Restare in Ferrari a vita sarebbe splendido per Charles Leclerc. Guidare la rossa rappresenta il sogno di qualunque pilota, e lui lo sta vivendo. Non se lo immagina al momento l’addio alla F1, ma lo vorrebbe triste per la competizione. Perché significherebbe aver lasciato un segno, ed è questo il suo intento.