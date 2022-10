Stellantis collabora con Indomobil per lanciare Citroen in Indonesia

Stellantis ha incaricato il gruppo Indomobil di gestire l’attività di Citroen in Indonesia. L’accordo di partnership nomina Indomobil come distributore esclusivo del marchio francese in Indonesia, compresi i piani per introdurre le auto della casa francese in Indonesia a partire dal 2023.

Indomobil gestirà le attività di Citroen in Indonesia

Citroen è presente in 101 paesi e ha una rete di 6.200 punti vendita e assistenza in tutto il mondo. Andrew Nasuri, Head of Business Development, Indomobil Group; Vincent Cobée, CEO di Citroen, e Carl Smiley, Chief Operating Officer di Stellantis per l’India e la regione Asia Pacifico, hanno partecipato a questo evento tenutosi a Central Jakarta per annunciare la presenza del marchio Citroën in Indonesia.

“Siamo molto orgogliosi di annunciare la partnership strategica di Indomobil e Stellantis che introdurrà e svilupperà il marchio Citroen in Indonesia. Attraverso Indomobil Wahana Trada, commercializzeremo veicoli eleganti e offriremo servizi post-vendita affidabili per costruire il marchio qui”, ha affermato Andrew Nasuri in una conferenza stampa a Jakarta, martedì (4/10).

Ha detto che questo segna una pietra miliare che riflette la forte partnership tra il Gruppo Stellantis e il Gruppo Indomobil. Come punto di riferimento in termini di comfort, i prodotti Citroen saranno dotati di servizi che garantiscono tranquillità e comfort ai propri clienti. Vincent Cobée ha dichiarato di essere lieto di far parte del lancio di Citroen in Indonesia.

“Crediamo che Citroen in Indonesia sarà conosciuto come un marchio ” Dares to Care”, che si preoccupa del benessere dei suoi clienti, si prende cura del loro comfort e si preoccupa di fornire loro un’esperienza digitale migliore e senza problemi”, spiega Cobée.

Il mercato automobilistico in Indonesia ha prospettive brillanti negli anni a venire. Con questa partnership strategica, Citroen, come casa automobilistica europea, offrirà veicoli più eleganti e di alta qualità che animeranno il mercato automobilistico in Indonesia.

Citroen sarà supportata dall’ampia portata di Indomobil attraverso la sua rete di rivenditori autorizzati e officine di servizio. Indomobil ha anche una profonda esperienza e competenza nello sviluppo di marchi con strategie di successo a lungo termine.

Carl Smiley di Stellantis ha dichiarato: “Selezioniamo attentamente i partner per aiutarci a far crescere la nostra attività come gruppo Stellantis. Indomobil è un partner affermato e prezioso, con un track record di storie di successo con marchi automobilistici globali. Ancora più importante, Indomobil ha una vasta esperienza ed esperienza nell’industria automobilistica locale e una forte attenzione alla soddisfazione del cliente.

