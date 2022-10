Peugeot: ecco le novità elettriche in arrivo nel 2023

Il 2023 sarà un anno di forte accelerazione nell’elettrificazione della gamma Peugeot. A partire dalla prima metà del 2023, tutti i modelli della casa del Leone saranno disponibili con uno o più motori elettrificati.

Questo darà all’azienda francese la più ampia “scelta elettronica” in Europa, con molti nuovi modelli e tecnologie. Dalle bici elettriche ai furgoni, agli e-scooter e alle auto, Peugeot soddisferà tutte le esigenze di mobilità elettrica e farà un ulteriore passo avanti verso il suo obiettivo di realizzare vendite elettriche al 100% a emissioni zero in Europa entro il 2030.

Peugeot: scopriamo tutte le novità elettriche del brand che arriveranno l’anno prossimo

L’introduzione di nuovi propulsori ibridi dall’inizio del 2023, inizialmente su Peugeot 3008 e 5008, amplierà l’offerta tecnologica, aggiungendo alle nuove soluzioni 100% elettriche a batteria su e-208 ed e-308, celle a combustibile a idrogeno e ibridi plug-in a due e a quattro ruote motrici.

Il 2023 sarà un anno elettrico per Peugeot, con il marchio che introdurrà nuovi modelli e tecnologie nella sua gamma.

Sarà il primo marchio di Stellantis a lanciare la nuova generazione di propulsori ibridi, sottolineando ancora una volta la sua volontà di dare a quante più persone possibile l’accesso alla mobilità elettrificata.

Proposta per la prima volta sui SUV 3008 e 5008 prima di essere estesa ad altri modelli della gamma, questa tecnologia ibrida di nuova generazione unisce efficienza e facilità d’uso.

È costituito da un motore PureTech a benzina da 136 CV di nuova generazione, abbinato a un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione. Grazie a una batteria da 48V che si ricarica durante la guida, questa tecnologia offre una coppia extra ai bassi regimi e una riduzione del 15% dei consumi. Consente inoltre una guida a emissioni zero fino a 1 km a basse velocità e per brevi distanze in città.

La gamma del costruttore francese dei modelli 100% elettrici sarà ampliata nel 2023 con l’arrivo delle nuove Peugeot e-308 ed e-308 SW. Peugeot sarà uno dei primi produttori europei a offrire una station wagon completamente elettrica. Con le sue berlina e station wagon, la casa del Leone sarà in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti del segmento C che desiderano compiere il passaggio alla mobilità elettrica.

Il marchio francese userà un nuovo motore elettrico da 156 CV

Dinamismo e piacere di guida, elementi essenziali del DNA di Peugeot, sono stati al centro dello sviluppo di questi nuovi veicoli, che ereditano un nuovo e particolarmente potente motore elettrico da 156 CV (115 kW).

Le nuove e-308 ed e-308 SW stabiliscono anche un nuovo punto di riferimento in termini di efficienza elettrica: consumano soli 12,7 kWh ogni 100 km, un punto di riferimento tra i veicoli elettrici del segmento C. Inoltre, offrono un’autonomia di oltre 400 km.

Queste prestazioni sono state rese possibili grazie a tutti i progressi fatti in termini di motore e batteria, oltre all’aerodinamica, all’ottimizzazione del peso con la nuova piattaforma EMP2 e alla riduzione delle perdite per attrito.

Anche nel segmento C, Peugeot ha confermato il futuro lancio di una Peugeot e-408 insieme alle versioni ibride plug-in della sua nuova fastback.

La e-408 completerà una gamma Peugeot 100% elettrica che soddisfa tutte le esigenze, dalla e-208 all’e-Traveller Combispace, comprese le e-2008, e-308, e-308 SW ed e-Rifter.

La nuova Peugeot e-208 è pioniere della gamma 100% elettrica del marchio francese e subirà alcuni importanti sviluppi nel 2023, in particolare con il nuovo motore introdotto sulla e-308. La potenza massima aumenterà del 15%, da 136 a 156 CV. Anche l’efficienza è stata ottimizzata: soli 12 kWh ogni 100 km, fornendo un aumento dell’autonomia del 10,5%, o 38 km in più per un totale di 400 km nel ciclo combinato WLTP.

Con una coppia massima di 260 Nm disponibile fin da subito, la Peugeot e-208 è silenziosa e priva di vibrazioni, maneggevole e generosa in termini di sensazioni. Questo rafforza ulteriormente le qualità dinamiche che lo hanno reso un tale successo. Tuttavia, è anche attenta al sereno utilizzo quotidiano. Ad esempio, la city car elettrica riceverà una ricarica rapida da un terminale da 100 kW, passando dal 20% all’80% di carica in meno di 25 minuti, come fa attualmente.

Tutte queste qualità dovrebbero completare il successo dell’auto, che è stata l’auto elettrica del segmento B più venduta in Europa dall’inizio del 2022 e la prima delle vendite di auto elettriche in Francia. Ha già venduto quasi 110.000 unità dal suo lancio nel 2019.

Con l’obiettivo di offrire una soluzione di mobilità elettrica che soddisfi le esigenze di tutti gli usi, la casa automobilistica francese ha sviluppato una gamma ibrida plug-in particolarmente completa. Berline, station wagon o SUV, questi modelli combinano il fascino, l’emozione e l’eccellenza che hanno decretato il successo del marchio francese con una notevole efficienza.

Novità anche per 308, 308 SW, 3008 e 508

Gli ibridi plug-in 308 e 308 SW sono disponibili con due livelli di potenza da 180 o 225 CV e offrono fino a 60 km di autonomia in modalità 100% elettrica. Questi motori sono stati adottati anche dalla nuova Peugeot 408, che sarà presentata in anteprima mondiale al Salone di Parigi dal 17 al 23 ottobre 2022.

Dal canto suo, il 3008 offre motori ibridi ricaricabili da 225 CV o 300 CV con trazione integrale, che le consentono di percorrere fino a 59 km senza utilizzare il motore a combustione interna. Infine, la Peugeot 508 è disponibile in versione berlina e station wagon, con motore ibrido plug-in da 225 CV o sportivo da 360 CV e trazione integrale per le versioni Peugeot Sport Engineered (PSE).

La tecnologia ibrida plug-in di Peugeot viene messa alla prova in pista anche dalla nuova hypercar ibrida Peugeot 9X8, che da luglio 2022 corre nel Campionato del Mondo Endurance (WEC).

Dotato della tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno, il nuovo Peugeot e-Expert Hydrogen è l’offerta del brand francese ai professionisti e alle autorità locali alla ricerca delle soluzioni di mobilità a emissioni zero più innovative. Il principale vantaggio dell’e-Expert Hydrogen completamente elettrica risiede nel tempo di ricarica ridotto del suo serbatoio di idrogeno solo 3 minuti.

Con un’autonomia di 400 km, 136 CV di potenza e 260 Nm di coppia, il Peugeot e-Expert Hydrogen può trasportare fino a 1000 kg di carico utile in un volume di carico di 6,1 m³.

Peugeot aggiungerà alla sua gamma di soluzioni di mobilità elettrica, anche per le due ruote, un nuovo scooter 100% elettrico con il nome di Peugeot e-Streetzone al Salone di Parigi. Offrirà fino a 112 km di autonomia con due batterie e modalità Eco.

Dotato di una o due batterie rimovibili, l’e-Streetzone può essere ricaricato rapidamente e facilmente a qualsiasi presa domestica. Grazie al suo telaio e alla sua maneggevolezza collaudati, il Peugeot Motocycles e-Streetzone è la bicicletta ideale per gli spostamenti quotidiani nei centri urbani.

Il suo nuovo pannello LCD tecnologico lo rende anche pratico, poiché, nella sua versione con una batteria, ha uno slot sotto la sella per ospitare un casco jet. Infine, Peugeot Cycles offre anche una gamma completa di sei bici elettriche adatte a tutti gli usi, dal traffico cittadino quotidiano alla guida su strada, compreso il fuoristrada.

Peugeot semplifica la vita dei clienti con veicoli elettrici con una serie di servizi intelligenti. Tra questi abbiamo l’app MyPeugeot, che consente ai clienti di comunicare con il proprio veicolo e programmare una ricarica remota o avviare un precondizionamento termico da remoto.

Poi c’è l’app Free2Move eSolutions, che permette agli utenti di pianificare il proprio viaggio, in particolare anticipando quando effettuare la ricarica poiché sono elencate le stazioni di ricarica lungo il percorso. Consentendo l’accesso a una rete di oltre 260.000 punti di ricarica in Europa.