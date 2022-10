Stellantis dopo Jeep punta a lanciare un nuovo marchio in Brasile

Il gruppo Stellantis domina in Brasile grazie soprattutto a Fiat e Jeep. Ora, un terzo marchio del Gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe cercherà di sfondare in quello che è il più importante mercato auto di tutto il Sud America. Ci riferiamo a Ram che lancerà il suo primo pickup prodotto in Brasile e proverà così a ripetere i risultati di Jeep.

Stellantis: dopo Jeep anche Ram punta a conquistare il Brasile

Ram utilizzerà la piattaforma Small Wide già usata per i veicoli di Jeep e per alcuni di Fiat alla ricerca di volumi di vendita rilevanti. La base dovrebbe generare il prodotto d’ingresso della casa automobilistica specializzata in pickup di lusso. Con questo nuovo prodotto, che si chiamerà Ram 1200 e sarà realizzato a Pernambuco (insieme agli altri veicoli della piattaforma Small Wide), il marchio può diventare una nuova Jeep.

In altre parole: una casa automobilistica finora accessibile a pochi, ma che, con un forte prodotto nazionale, tende a diventare una casa produttrice di grandi volumi. Quando ha iniziato a produrre automobili in Brasile, nel 2015, pochi anni dopo essere entrato in Fiat (e formare FCA), Jeep era un marchio desiderato, ma alla portata di pochi.

Modelli come la Grand Cherokee erano considerate in Brasile auto di lusso. Pertanto, quando è arrivata la Renegade prodotta a Goiana, con prezzi simili – e, in alcuni casi, anche leggermente inferiori – a quelli dei concorrenti nazionali, l’accettazione è stata istantanea. Chiunque voleva una Jeep ha potuto finalmente acquistarla.

Il successo di Compass è stato ancora maggiore e anche Commander arrivato ad inizio anno sta andando davvero bene. Per Stellantis dunque è giunto il momento di ripetere l’exploit con Ram che già vende il pickup 1500 ma con l’introduzione del 1200 che avrà un prezzo decisamente più alla portata di tutti spera di aumentare e non di poco le sue quote di mercato.

È una missione complicata, ma possibile. In primo luogo, i segmenti entry-level perdono volume, consentendo una maggiore quota di mercato da veicoli più costosi. Inoltre, i pickup stanno diventando sempre più popolari tra i brasiliani come dimostrano i risultati di Fiat Strada. Dunque in Stellantis c’è grande ottimismo in proposito.

Ti potrebbe interessare: Stellantis amplia il perimetro dei dipendenti interessati dal bonus in Francia