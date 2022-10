Stellantis amplia il perimetro dei dipendenti interessati dal bonus in Francia

Dopo diversi scioperi negli stabilimenti Stellantis in Francia, la dirigenza del gruppo automobilistico ha concordato venerdì di ampliare il perimetro dei dipendenti che beneficeranno di un bonus di 1.000 euro per aiutarli a far fronte all’inflazione.

Il cosiddetto bonus “value sharing (PPV)” era precedentemente riservato ai dipendenti francesi di Stellantis che percepivano fino al doppio del salario minimo e riguardava circa i due terzi della forza lavoro. In occasione di un comitato centrale sociale ed economico (CSEC), la direzione ha annunciato venerdì di voler alzare leggermente questa soglia, che consentirà a 2.500 dipendenti in più di beneficiarne.

Presentata martedì, la prima versione di questo bonus di Stellantis, destinato a tutelare il potere d’acquisto dei dipendenti dall’inflazione, aveva fatto arrabbiare i sindacati. Secondo alcuni di loro come FO, CGT o CFTC, la soglia di due salari minimi escludeva di fatto coloro che guadagnavano leggermente di più a causa delle loro difficili condizioni di lavoro.

“In altre parole, il premio di condivisione del valore proposto dalla dirigenza esclude alcuni dipendenti con il pretesto che lavorano troppo, in particolare nei turni notturni”, ha reagito FO, primo sindacato del gruppo in Francia, in un comunicato. Se giudica “l’evoluzione dei termini del PPV” come “un passo nella giusta direzione”, FO ritiene che ” lavorare di più per guadagnare di meno è impensabile”, ha insistito l’organizzazione.

Mercoledì, su invito del sindacato e di altri come la CGT, la CFDT e in alcuni punti la CFTC, i lavoratori di diverse fabbriche della casa automobilistica erano usciti per almeno un’ora.

A Sochaux, Mulhouse, Rennes o anche Valenciennes, diverse centinaia di dipendenti avevano interrotto il lavoro, rallentando la produzione in alcuni luoghi, senza interromperla completamente.

Oltre ad aumentare la soglia del bonus, la direzione ne ha anche annunciato il pagamento entro due settimane.

“Le trattative salariali 2023 inizieranno il 1° dicembre”, ha annunciato anche Bruno Bertin , HRD di Stellantis France. “E’ un segnale positivo che dovrebbe tradursi in un impegno forte e coerente da parte della dirigenza sui salari”, ha reagito il rappresentante sindacale centrale FO Olivier Lefebvre , citato nel comunicato stampa del sindacato.

