Fiat Strada: leader delle vendite a settembre

Con solo altri due giorni lavorativi rimasti fino alla fine di settembre, il numero di immatricolazioni fino al 28/09 rilasciato da Fenabrave mostra ancora incertezza su chi finirà in testa nella classifica di vendite di auto in Brasile, sebbene al momento Fiat Strada con 7.706 unità vendute appaia come la favorita per il suo vantaggio di quasi 600 unità su Chevrolet Onix (7.112), best-seller nella prima quindicina del mese in Brasile.

Fiat Strada è l’auto più venduta in Brasile a settembre con soli due giorni alla chiusura del mese

Il clou di questi ultimi giorni è la Fiat Mobi (6.818) al terzo posto, davanti alla Chevrolet Onix Plus (6.736), l’unica berlina nella top ten. Sesto, il Chevrolet Tracker (6.174) apre già quasi mille unità di differenza rispetto alla Volkswagen T-Cross (5.139), 8°, e difficilmente perderà la leadership tra i SUV.

Oltre a Fiat Strada e Fiat Mobi, la principale casa automobilistica italiana fino ad ora è riuscita a piazzare anche un altro veicolo nella top ten delle auto più vendute in Brasile. Ci riferiamo a Fiat Argo che a due giorni dalla fine del mese è settima avendo immatricolato 6.050 unità. Nella top 20 delle auto più vendute troviamo anche altre auto di Fiat. Alla posizione numero 14 si colloca infatti il SUV compatto Fiat Pulse che ha totalizzato 3.976 unità vendute.

Fiat Toro è invece 16 esimo con 3.878 unità. Infine alla posizione 24 si colloca la berlina Fiat Cronos. Dunque per Fiat ed in particolare per Fiat Strada un altro mese positivo in Brasile. La casa torinese si conferma al primo posto come numero di vendite totali e il gruppo Stellantis domina il mercato grazie anche agli ottimi risultati di Jeep, Peugeot e Citroen che continuano a crescere.

