Nuova Citroen C3: arriverà nel 2023 e sarà ispirata alla concept Oli

La nuova Citroen C3 sarà in vendita entro la metà del decennio, con uno stile e una costruzione fortemente influenzati dal quadriciclo Citroën Ami e dalla concept car Citroën Oli. Una nuova C3 EV è stata confermata in lavorazione dal branding executive Laurent Barria, che ha affermato che l’auto si concentrerà sull'”accessibilità alla mobilità elettrica”, basandosi sugli spunti di design e sulle credenziali di sostenibilità esibite dalla nuova concept car Oli.

La nuova Citroen C3 dovrebbe arrivare nel 2023 e prenderà spunto nel design dal concept Oli

Barria ha aggiunto che sarà la prima Citroën a indossare il nuovo logo del marchio, il che significa che è probabile che una rivelazione ufficiale avrà luogo entro il prossimo anno. E’ probabile che la nuova Citroen C3 utilizzi una batteria relativamente piccola, sebbene non piccola come l’unità da 40 kWh dell’Oli, con un’autonomia di circa 400 km. Tuttavia, il CEO di Citroen Vincent Cobée ha anche affermato di essere “un sognatore ma anche un venditore”, aprendo la porta a batterie più grandi se richiesto.

Ad ogni modo una nuova Citroen C3 elettrica utilizzerà senza dubbio una variazione dell’architettura CMP che è alla base delle versioni elettriche delle nuove Peugeot 208 e Opel Corsa, che stanno per sostituire i loro motori da 134 CV con propulsori da 156 CV e possono raggiungere un’autonomia di quasi 500 km.

Anche le capacità di ricarica rapida saranno fondamentali, secondo Cobée. È probabile che il design della nuova Citroen C3 prenda in prestito spunti dall’Ami e dall’Oli come i loro paraurti anteriori e posteriori condivisi, sebbene nel modo più sottile visto sull’Oli. Si prevede anche di portare avanti lo stile generale utilitaristico dell’Oli, con pneumatici robusti e un’abbondanza di rivestimenti per soddisfare le richieste dei clienti.

La nuova Citroen C3 utilizzerà più materiali riciclati rispetto ai modelli attuali per promuovere la sostenibilità, anche se è probabile che l’aumento sarà limitato. “Nessuno compra un’auto perché è sostenibile”, ha detto Cobée. Leclercq ha anche confermato che questi materiali sono più costosi.

All’interno, un maggiore controllo sull’infotainment dovrebbe essere affidato al telefono cellulare, dato che è “due generazioni avanti” rispetto ai computer di infotainment delle auto attuali.

Si prevede che questa auto sarà venduta in parallelo con la nuova C3 disponibile solo nei mercati in via di sviluppo come l’India e il Sud America, dove l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici è meno sofisticata.

