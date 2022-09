Stellantis: i cambi alla rete di vendita potrebbero causare 12 mila licenziamenti in Spagna

Come vi abbiamo scritto nei mesi scorsi, in Europa Stellantis cambia modello di vendita e trasforma i suoi rivenditori in semplici agenti senza alcuna influenza sui prezzi di vendita. Inoltre, il 39 per cento di loro non vedrà rinnovato il contratto con il gruppo automobilistico.

Una volta effettuata la trasformazione, le concessionarie diventeranno qualcosa di più simile a una concessionaria multimarca, anche se solo per i marchi appartenenti al gruppo (Opel, Citroën, Peugeot, FIAT, ecc).

Stellantis: i cambi alla rete di vendita previsti dal gruppo porteranno alla perdita di 12 mila posti di lavoro?

Inoltre, i concessionari diventeranno dei meri agenti per la lavorazione e la consegna dei veicoli, poiché non avranno alcuna influenza sui prezzi di vendita, a differenza di quanto sta accadendo oggi. Tutto questo in un clima di prezzi in aumento, crisi delle vendite e incertezza sul futuro del settore automotive.

Questo cambio di concept preoccupa Faconauto, l’associazione che rappresenta i concessionari spagnoli, poiché teme che Stellantis sia solo il primo di molti produttori ad adottare questo modello di vendita.

Mesi fa, Faconauto ha avviato colloqui con l’Associazione dei datori di lavoro delle case automobilistiche, l’Anfac, alla ricerca di un accordo che dia certezza del diritto ai concessionari nel caso in cui un produttore decida di porre fine al rapporto con la propria rete di distribuzione.

Secondo questa organizzazione i cambiamenti previsti da Stellantis in Spagna potrebbero portare alla perdita di tanti posti di lavoro, si dice tra i 10 mila e i 12 mila, con un totale di 129 aziende che saranno interessate da questi cambiamenti. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito da parte del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA groupe.

