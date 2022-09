Ferrari SP51: la nuova “rossa” in esemplare unico

Da Maranello giunge a sorpresa una nuova “rossa” in esemplare unico: si tratta della Ferrari SP51, ultima aggiunta alla famiglia One-Off di Prancing Horse. Questa fuoriserie ha preso forma nel reparto Progetti Speciali. Frutto della passione di un cliente del marchio emiliano, che ha voluto confezionarsi una supercar su misura, interpreta alla perfezione i suoi gusti, ma con le carte in regola per piacere anche agli altri.

Il lavoro ha preso le mosse dalla 812 GTS, come si evince da alcune parentele stilistiche, ma la tela grafica è stata pesantemente modificata e, a tratti, stravolta, per dar vita a una silhouette diversa e inconfondibile. Quando si parla di auto su misura, pochi possono vantare la stessa esperienza del “cavallino rampante“. La Ferrari SP51 sta a confermarlo. Il design di questo modello è potente e armonioso. Scultoreo il taglio della fiancata, dove le superfici muscolari e ondulate si intrecciano senza soluzione di continuità, come sul resto della carrozzeria.

Mentre sulla donatrice d’organi c’è un tettuccio retrattile, qui se n’è fatto a meno. Con il tempo avverso conviene tenerla a casa, ma quando c’è il Sole e le temperature lo permettono, il livello di godimento che può regalare è davvero al top. La guida en plein air, su questa “rossa”, tocca il suo diapason. La nuova Ferrari SP51, come già evidenziato, è stata sviluppata a partire dalla 812 GTS, che ha riproposto nel listino di serie del marchio (serie speciali escluse), a 50 anni dalla precedente (la storica 365 GTS4 del 1969), una nuova spider a motore V12 anteriore.

Il cuore è quello della 812 Superfast: un dodici cilindri da 6.5 litri, con 800 cavalli al servizio del piede destro. L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede meno di 3 secondi, in 8.3 secondi si raggiungono i 200 km/h, sempre con partenza da fermo, con una colonna sonora da favola, che regala un crescendo rossiniano. La punta velocistica si spinge nel territorio dei 340 km/h. In assenza di dati ufficiali, credo che le cifre dinamiche della Ferrari SP51 siano assimilabili a quelle prima esposte.