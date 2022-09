Nuova Lancia Ypsilon: si avvicina il momento della verità

Nuova Lancia Ypsilon è un modello di cui si parla spesso e volentieri quando si affronta la questione legata al futuro di Stellantis che come sappiamo ha in cantiere moltissime novità per i suoi brand. Tra questi un ruolo di primo piano nei prossimi anni lo avrà Lancia.

La casa automobilistica italiana sarà rilanciata in grande stile dal gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe. Infatti arriveranno tre nuovi modelli che riporteranno il marchio piemontese nel segmento premium del mercato auto in Europa.

A breve potrebbero arrivare importanti aggiornamenti sulla nuova Lancia Ypsilon

Nuova Lancia Ypsilon sarà il modello con cui la casa italiana farà il suo ritorno in Europa dopo alcuni anni di assenza. La vettura molto probabilmente verrà prodotta in Spagna presso lo stabilimento Stellantis di Saragozza insieme ad Opel Corsa e Peugeot e-208. La vettura sarà molto diversa, esteticamente parlando, rispetto al modello attualmente venduto in Italia.

Innanzi tutto aumenterà di dimensioni avvicinandosi ai 4 metri di lunghezza. Poi inoltre cambierà anche look per piacere ad un pubblico più vasto diventerà più maschia, più elegante e più sportiva. Inoltre i suoi interni saranno molto più eleganti e con materiali di qualità e la tecnologia pur rimanendo piuttosto semplice e intuitiva farà un grosso salto in avanti. Del resto Stellantis vuole rendere Lancia un marchio premium e dunque le sue future auto dovranno essere all’altezza della situazione.

Può essere dunque che tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023 Stellantis anticiperà qualche nuovo indizio su come sarà la nuova Lancia Ypsilon, forse magari attraverso qualche teaser. Ricordiamo infine che anche questa auto abbraccerà l’elettrificazione ed infatti nel 2024, anno in cui sarà lanciata sul mercato arriverà anche una versione completamente elettrica. Questa poi dal 2028 sarà anche l’unica versione disponibile dato che per quella data Lancia ha intenzione di rendere la sua gamma completamente a zero emissioni.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: a Saragozza produrrà 80 auto all’ora con l’arrivo della nuova Lancia Ypsilon