Citroen C3 elettrica: il 29 settembre il debutto in India

Citroen India ha rilasciato un breve video teaser che conferma che la casa automobilistica francese di Stellantis è pronta a rivelare la sua prima auto elettrica il 29 settembre. Il breve video che annuncia il lancio della Citroen C3 elettrica presenta la seguente didascalia: “Un elettrico, va bene. Ma per noi è ben lungi dall’essere #abbastanza. Ci vediamo il 29 settembre”.

La Citroen C3 elettrica per l’India debutterà il 29 settembre

Con una crescente domanda di auto elettriche, c’è stato un cambiamento consapevole tra le case automobilistiche su vasta scala per produrre più veicoli elettrici. Citroen sarà l’ultimo concorrente nel segmento per il mercato indiano. In precedenza, la casa automobilistica francese è stata avvistata mentre testava un mulo di prova della Citroen C3 elettrica, con quella che sembrava essere una porta di ricarica sul parafango anteriore.

La Citroen C3 EV sarà basata sulla piattaforma e-CMP. Dovrebbe essere disponibile con più opzioni di batteria. Una di queste potrebbe essere il pacco batteria da 50 W disponibile sulla Peugeot e-208, venduta a livello globale. Questa batteria ha un’autonomia certificata WLTP di 350 km. Abbinata a un motore elettrico, la Citroen C3 Elettrica dovrebbe produrre 135 CV e 260 Nm di coppia.

Un pacco batteria più piccolo potrebbe essere disponibile anche per la C3 EV che dovrebbe avere in questo caso un’autonomia di circa 300 km. Per quanto riguarda le sue caratteristiche, dovrebbero essere più o meno le stesse funzionalità disponibili nella versione ICE della nuova C3.

Ciò include Cruise control adattivo, disappannamento posteriore, tergicristalli posteriori ecc. Oltre a questi, il C3 EV dovrebbe essere disponibile anche con alcune funzionalità specifiche per EV come la frenata rigenerativa, modalità di guida multiple, ecc.

La Citroen C3 sarà l’ultimo concorrente in un segmento che include rivali del calibro di Tata Nexon EV e Mahindra XUV400 appena lanciato. Dovrebbe avere in India un prezzo tra Rs 10 lakh a Rs 15 lakh.

