Alfa Romeo potrebbe continuare in Formula 1 anche dopo il 2023

Alfa Romeo potrebbe rimanere in Formula 1 dalla stagione 2024 in poi, ma come partner Haas. L’informazione è stata rilasciata questo lunedì 26 settembre da alcuni siti web specializzati. Come sappiamo, al momento la Casa automobilistica del Biscione presta il nome al team gestito dalla Sauber, in una partnership che durerà fino alla fine del 2023. Da quel momento in poi, la Sauber dovrebbe tornare ad usare il suo nome in attesa di unirsi ad Audi che ha confermato l’arrivo in Formula 1 dal 2026.

Alfa Romeo: Imparato non esclude che il marchio possa continuare in F1 anche dopo il 2023

Alfa Romeo tuttavia sembra avere la possibilità di restare in griglia anche dopo il 2023. Si dice infatti che il marchio si potrebbe avvicinare ad un’altra squadra con motori Ferrari. In questo caso, Haas sembra essere il candidato principale.

In dichiarazioni a Motorsport.com, il numero uno del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato, si è detto “totalmente aperto a tutto”, ma non ha fretta di decidere il futuro del marchio in Formula 1. Imparato ha detto che in questo momento non c’è fretta e quindi vuole vedere tutte quelle che sono le opportunità per il suo brand di rimanere nel motorsport ma senza pressioni.

Imparato ha detto che non ha fretta e che quello che è importante è trovare un buon compromesso tra mondo delle corse e il passaggio ai veicoli elettrici che caratterizzerà il Biscione nei prossimi anni. Quello che è importante è che si tratti di una scelta che sia coerente con la storia del brand milanese. Vedremo dunque cos’altro accadrà nel corso dei prossimi mesi e se arriveranno indizi su quello che sarà il futuro della casa automobilistica del Biscione nel mondo delle corse.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Tonale PHEV: il prototipo della versione top di gamma del SUV avvistato di nuovo [Foto spia]