Alfa Romeo, Maserati e DS sono ancora lontanissime dalle tedesche

Il gruppo Stellantis indubbiamente può contare su un gran numero di marchi premium. Il produttore automobilistico vanta tra le sue fila marchi del calibro di Alfa Romeo, Maserati, DS e Lancia. Il primo ha cercato di competere con Mercedes, BMW e Audi grazie a un importante piano di sviluppo avviato all’inizio del decennio precedente sotto l’era di Sergio Marchionne. Il secondo sperava di competere con Porsche nel segmento delle auto sportive e di lusso.

Nel 2021 differenze stratosferiche tra Alfa Romeo, DS Maserati e le case premium tedesche

Per quanto riguarda DS, prevedeva di avvicinarsi alle case automobilistiche premium tedesche. E anche Lancia si prepara al grande rilancio. Ma nella classifica dei marchi premium nel mercato globale 2021 possiamo vedere che il distacco di Alfa Romeo, Maserati e DS dalle case tedesche è davvero notevole.

Mentre BMW e Mercedes hanno superato ancora una volta i due milioni di auto vendute nel mondo lo scorso anno, DS si accontenta di 47.327 unità vendute. Alfa Romeo in totale ha venduto 52.664 vetture vendute nel 2021. Di fronte alle 296.775 vetture Porsche, anche le 23.418 vetture vendute da Maserati sembrano davvero poche. Da notare, però, che questi tre marchi “premium” non sono gli unici ad essere su livelli bassi: con i suoi 86.870 veicoli, Jaguar è ​​leggermente davanti ad Alfa Romeo e DS nonostante una maggiore presenza negli Stati Uniti.

Il gruppo Stellantis ha fortunatamente progetti ambiziosi per i suoi marchi premium. Passeranno tutti alla tecnologia 100% elettrica entro il 2030, anche se Alfa Romeo e Maserati intendono continuare a offrire motori termici ancora per un po’.

Questi due marchi italiani stanno preparando tante novità per rilanciarsi e siamo anche in attesa di vedere come Lancia intenda tornare in prima linea nel segmento premium. Infine nella gamma di DS, nei prossimi cinque anni arriveranno due nuovi crossover oltre al rinnovo degli attuali modelli. Vedremo dunque se con tutte queste novità il gruppo di Carlos Tavares nei prossimi anni riuscirà a ridurre il distacco dalle case tedesche.

