Nuova Jeep Compass: ecco come cambierà in futuro [Render]

Nuova Jeep Compass è la terza generazione del celebre modello della casa americana che fa parte del gruppo Stellantis. Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, la futura generazione di questo veicolo potrebbe debuttare nel corso del 2026. Questo almeno secondo alcune indiscrezioni che nei giorni scorsi sono trapelate dal Brasile, uno dei paesi in cui il SUV viene prodotto e che anche in futuro sarà realizzato sempre li.

Ecco quale potrebbe essere in futuro il design della nuova Jeep Compass

La nuova Jeep Compass molto probabilmente subirà modifiche importanti rispetto alla attuale generazione. Questo in quanto ci sarà un cambio di piattaforma con il passaggio dall’attuale alla nuova STLA Medium di Stellantis. Inoltre inevitabilmente anche la gamma di questo SUV sarà elettrificata come del resto anche tutte le altre auto che fanno parte della gamma del costruttore americano.

A proposito di questo modello oggi vi mostriamo un render pubblicato nelle scorse ore sul web da Kleber Silva. Il designer e artista digitale di KDesign ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere il design della nuova Jeep Compass quando finalmente il veicolo sarà lanciato sul mercato dalla casa americana.

Appare evidente che questo render della nuova Jeep Compass sia ispirato alle recenti auto di Jeep come la Grand Cherokee e la Wagoneer. Ovviamente non sappiamo come questo modello cambierà. Di certo adotterà però alcuni degli elementi ricorrenti nelle nuove auto di Jeep e anche in quelle che saranno lanciate nei prossimi anni come Jeep Avenger, Wagoneer S e Recon. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo futuro SUV di Jeep nel corso dei prossimi mesi.

