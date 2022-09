Stellantis e Foxconn: seconda Joint Venture?

Hon Hai Group, di cui fa parte Foxconn, ha approfondito la sua cooperazione con Stellantis e dovrebbe spendere 75 milioni di dollari per creare una seconda joint venture con il gruppo automobilistico, con entrambe le parti che deterranno il 50 per cento del capitale.

Foxconn e Stellantis: nuova Joint Venture tra le due aziende che in questa maniera intensificano ulteriormente i loro rapporti

Nella serata di ieri, Hon Hai ha annunciato per conto della sua controllata Foxconn Holding BV di aver acquisito il capitale della società di una joint venture di nuova costituzione con un importo totale della transazione di 75 milioni di dollari. Dopo il completamento della joint venture, Foxconn Holding BV e Stellantis deterranno ciascuna il 50 per cento della nuova joint venture. Si tratta della seconda joint venture costituita da Hon Hai Group e Stellantis, che approfondirà ulteriormente la cooperazione tra le due parti.

L’anno scorso, il gruppo Hon Hai ha annunciato la costituzione di Mobile Drive, una joint venture con il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA, per investire in servizi avanzati di cabine intelligenti e reti per auto, con entrambe le parti che detengono il 50 per cento delle azioni. Ricordiamo che Mobile Drive mira a velocizzare i tempi di sviluppo delle nuove tecnologie per fornire esperienze innovative agli automobilisti.

Hon Hai ha anche annunciato per conto della sua controllata, Hongyang Venture Capital, che investirà in Core Technology, uno sviluppatore di materiali chiave per batterie di alimentazione, con un importo di NT$ 474 milioni. Hongyang Ventures investirà un totale di 773 milioni di yuan in volume centrale. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dall’Asia a proposito di questa importante notizia che riguarda il gruppo Stellantis.

