Stellantis Vigo e Prosolia Energy realizzeranno il più grande impianto della Spagna

Stellantis vuole diventare il leader del settore nella lotta ai cambiamenti climatici, raggiungendo emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2038 e compiendo passi decisivi nell’economia circolare, contribuendo a un futuro sostenibile, come si evince dal Dare Forward Piano strategico 2030 .

Stellantis insieme a Prolosia Energy realizzerà a Vigo il più grande impianto fotovoltaico ad autoconsumo della Spagna

Il Sistema di Produzione Stellantis stabilisce come priorità una gestione ambientale efficace nei centri di produzione ed esprime l’importanza di ridurre al minimo l’impatto delle fabbriche sull’ambiente, nonché di gestire e controllare le prestazioni energetiche globali attraverso soluzioni energetiche intelligenti.

Stellantis Vigo e Prolosia Energy, come partner di riferimento per gli impianti di autoconsumo di energia, stanno lavorando alla realizzazione di un impianto di generazione di energia fotovoltaica sul tetto dei capannoni per l’autoconsumo, andando verso la decarbonizzazione del processo produttivo.

Prosolia Energy svilupperà il progetto nello stabilimento Stellantis di Vigo, in due fasi, realizzando un investimento di oltre 12 milioni di euro. Saranno installati 27.000 pannelli solari, su una superficie di 170.000 mq, che equivarrebbe a 24 campi da calcio. Il parco solare fotovoltaico dello stabilimento di Vigo, con una capacità di 18,78 MWp, consentirà di ottenere 23,7 GWh/anno di energia elettrica decarbonizzata, fornendo il 14% dell’energia elettrica consumata nel processo produttivo.

Nella prima fase, sui tetti degli edifici 01 ed E, verranno installati più di 15.000 pannelli solari, per una superficie di oltre 92.200 mq. Con una capacità installata di 10,83 MWp, genererà 14,2 GWh di elettricità all’anno. Nella seconda fase verranno assemblati 12.000 pannelli, per una superficie di 77.400 mq, con una potenza di 8 MWp, che genereranno 9,5 GWh all’anno.

Prosolia Energy ha siglato un accordo con Stellantis Vigo nell’ambito della modalità PPA Onsite (Onsite Power Purchase Agreement) attraverso il quale si occupa di progettare un progetto adeguato ai bisogni e alle realtà energetiche dell’impianto, ottenere licenze, finanziamento, costruzione, esercizio, manutenzione e gestire l’installazione.

In concomitanza con l’inizio di questo impianto, Stellantis Vigo ha già iniziato a studiare un’estensione del parco praticamente all’intera superficie coperta della pianta. Così tutta l’energia fotovoltaica generata, oltre all’autoconsumo, potrebbe essere utilizzata per altri scopi, come la generazione di idrogeno o immessa nella rete elettrica.

Con l’impianto fotovoltaico di Vigo, che si aggiunge a quelli esistenti a Saragozza e Madrid, i tre stabilimenti Stellantis in Spagna dispongono di impianti fotovoltaici in grado di ottenere e generare la propria energia elettrica decarbonizzata, per coprire parte del proprio fabbisogno, aumentando la propria competitività in un mercato in cui il prezzo dell’energia elettrica è in aumento. Prosolia Energy è il fornitore di riferimento nei progetti di Vigo e Saragozza.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: Alfa Romeo Tonale e non solo in lizza per il Car of the Year 2023