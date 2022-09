Mopar annuncia nuovi accessori per il nuovo Ram ProMaster

Mopar ha annunciato nelle scorse ore nuovi accessori testati in fabbrica per il nuovo Ram ProMaster 2023. Ram è noto per essere il marchio più adatto agli allestimenti sul mercato dei camion. Il nuovo Ram ProMaster 2023 continua questa tradizione con funzionalità progettate per soddisfare in modo efficiente la moltitudine di esigenze specifiche dei clienti.

Nuovo Ram ProMaster: arrivano i nuovi accessori realizzati da Mopar

Aggiungendo all’adattabilità del Ram ProMaster, Mopar offre un portafoglio completo di accessori di qualità testati e supportati in fabbrica per utenti professionali, di consegna, lifestyle e van-life.

Tra i nuovi accessori di Mopar per il nuovo Ram ProMaster segnaliamo:

Piano di carico: utilizzando un design modulare che si adatta con precisione a tutti i modelli ProMaster, il piano di carico presenta una superficie antiscivolo accoppiata con binari integrati, bulloni del carrello e hardware D-Ring

utilizzando un design modulare che si adatta con precisione a tutti i modelli ProMaster, il piano di carico presenta una superficie antiscivolo accoppiata con binari integrati, bulloni del carrello e hardware D-Ring Pacchetto Crew-van: include un sedile a panca posteriore che offre tre posti a sedere aggiuntivi lasciando l’area di carico posteriore aperta per altri usi e separata con una partizione di sicurezza incorporata. Il sedile posteriore è progettato per ospitare il carico sotto il sedile per gli oggetti più lunghi. I finestrini fissi in policarbonato vengono aggiunti alle posizioni della seconda fila (pannello lato guida e porta scorrevole). Il risultato è un’offerta di alta qualità e dotata di flessibilità

include un sedile a panca posteriore che offre tre posti a sedere aggiuntivi lasciando l’area di carico posteriore aperta per altri usi e separata con una partizione di sicurezza incorporata. Il sedile posteriore è progettato per ospitare il carico sotto il sedile per gli oggetti più lunghi. I finestrini fissi in policarbonato vengono aggiunti alle posizioni della seconda fila (pannello lato guida e porta scorrevole). Il risultato è un’offerta di alta qualità e dotata di flessibilità Pellicola protettiva per vernice: protegge la vernice esterna in aree ad alto utilizzo. Il kit include specifiche della pellicola approvate progettate per adattarsi ai contorni del veicolo e testate per soddisfare i severi requisiti di qualità e prestazioni di Mopar

protegge la vernice esterna in aree ad alto utilizzo. Il kit include specifiche della pellicola approvate progettate per adattarsi ai contorni del veicolo e testate per soddisfare i severi requisiti di qualità e prestazioni di Mopar Pannelli laterali superiori: include pannelli di rivestimento interni superiori per più modelli con interasse

include pannelli di rivestimento interni superiori per più modelli con interasse Tappetino del vano di carico: fornisce uno strato di protezione del pavimento con una vestibilità progettata in fabbrica e misurata con precisione

“Il nuovo Ram ProMaster 2023 è progettato e costruito per soddisfare le richieste di una varietà di clienti e le loro esigenze di allestimento”, ha affermato Mark Bosanac, vicepresidente senior per l’assistenza, i ricambi e l’assistenza clienti Mopar per il Nord America. “Per migliorare ulteriormente l’esperienza del cliente e la richiesta di personalizzazione, Mopar offre più di 140 parti e accessori di qualità testati e supportati in fabbrica per il nuovo Ram ProMaster e più di 600 nell’intera gamma Ram Truck”.

