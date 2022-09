Ferrari Purosangue, le 4 porte non una “blasfemia”: ci aveva già pensato il Drake

Ferrari Purosangue non ha snaturato lo spirito del Cavallino. A dichiararlo, irremovibile, il Chief Marketing & Commercial dell’azienda, Enrico Galliera. Durante l’anteprima del primo bolide a ruote alte, il manager ha smentito la tesi secondo cui le 4 porte non rientrino nel DNA della compagnia di Maranello. Seppur di rottura, il modello rispetta la gloriosa tradizione del marchio, ha chiarito, tirando in ballo il nome della Pinin, il concept a 4 porte presentato dal Drake, Enzo Ferrari, nel lontano 1980.

Ferrari Purosangue: le quattro porte vennero già introdotte dal Drake

Allora – ha spiegato Galliera – la Pinin approdava nel momento sbagliato. Mancava, infatti, la giusta tecnologia per assicurare il raggiungimento di performance all’altezza delle sorelle pure da una 4 porte. Adesso possiedono il giusto livello di conoscenza e con il Ferrari Purosangue hanno saputo dare vita a un modello capace di manifestare nella maniera migliore il concetto di racing tipico della compagnia.

Su tale tipologia di vetture hanno risolto qualsiasi problema di stabilità, qualora abbiano i numeri adatti a toccare soglie prestazionali elevate. Il veicolo dispone di componenti apposite, un nuovo chassis ed elementi ottimizzati affinché dia pieno sfogo al potenziale. Hanno perseguito bellezza ed efficienza. Si tratta del coronamento di un percorso avviato tanti anni fa.

Di conseguenza, la scelta è ricaduta sul V12, un motore iconico per il brand. Il dodici cilindri occupa un posto significativo nelle strategie societarie. Significa sound, spinta continui. I clienti, ben consapevoli di ciò, hanno mostrato profondo entusiasmo nel momento in cui hanno presentato tale soluzione sul Ferrari Purosangue. I piani prevedono bolidi specifici per clienti ed epoche specifici. Con la neo arrivata raggiungono sempre l’esclusività, credono nella capacità di rimanere un’icona nel mondo contemporaneo. Consiste in una sportiva da impiegare in differenti circostanze, in grado di coniugare il comfort e le performance allo stesso tempo, con il massimo della versatilità.

Infine, Galliera ha rilasciato alcune considerazioni sulla clientela, pronta ad accogliere l’arrivo della new entry. Per loro – ha detto – sarà complicato farli aspettare. Ferrari Purosangue ha creato profondo entusiasmo ma non per tale ragione rivedranno i programmi in precedenza concordati: sarà mantenuto al 20 per cento del mix di vendita.