Bottas: ‘Alfa Romeo è più squadra di Mercedes’

Dopo aver trascorso cinque stagioni alla Mercedes che nel frattempo ha dominato la Formula 1, Valtteri Bottas ha preso una nuova direzione nella sua carriera in Formula 1 quest’anno firmando con l’Alfa Romeo, dove gli è stato garantito un soggiorno a lungo termine avendo firmato un contratto per diversi anni. L’atmosfera è molto diversa da quella che c’era alla Mercedes tra il 2017 e il 2021 e il pilota finlandese lo ha spiegato ora che si avvicina la fase finale della stagione.

Botta si sente più in una scuderia adesso che si trova in Alfa Romeo piuttosto che prima che era in Merced4es

L’esperto finlandese ha detto a Motorsport.com di sentirsi più come in una scuderia e meno in un’azienda, in un ambiente in cui arrivare nella top ten continua a essere fonte di forti motivazioni. ” Il contesto in cui mi trovo in questo momento è meno una ‘azienda’ e più una squadra di corse, ma la motivazione di tutti è la stessa. È stato bello iniziare subito la stagione guadagnando punti in Bahrain, penso che quel weekend abbia dato uno stimolo in più a tutti, la squadra ha capito che ci sarebbero state altre gare dove avremmo potuto finire tra i primi dieci. Quell’incentivo c’è ancora, quando non prendiamo punti vedo la squadra delusa, e questo è lo spirito giusto”.

Nonostante sia lontano dalla lotta per le prime posizioni come lo era fino all’anno scorso, Bottas ha assicurato che l’approccio non cambia: ‘Certo gli obiettivi sono diversi da quelli che dovevo ottenere l’anno scorso, ma alla fine l’approccio è lo stesso. Nel 2021 l’obiettivo era vincere, oggi è la top ten’. Si spera naturalmente che il prossimo anno le cose per Alfa Romeo possano andare ancora meglio dopo che nel 2022 la scuderia ha visto migliorare nettamente la sua situazione.

Ti potrebbe interessare: Vasseur: una buona ripartenza era ciò che serviva a Valtteri Bottas in F1