Vasseur: una buona ripartenza era ciò che serviva a Bottas in F1

Valtteri Bottas si è unito all’Alfa Romeo per il 2022 dopo aver trascorso cinque stagioni con la Mercedes e ha rapidamente abbracciato il ruolo di leader per la squadra svizzera, ottenendo 41 dei suoi 46 punti quest’anno.

Bottas aveva bisogno solo di una buona ripartenza secondo Vasseur

Bottas e il compagno di squadra alle prime armi Zhou Guanyu rappresentano una formazione completamente nuova per l’Alfa Romeo nel 2022 dopo che Kimi Raikkonen si è ritirato dalla F1 e Antonio Giovinazzi è stato abbandonato dal team.

Il capo del team Alfa Romeo F1 Frederic Vasseur ha affermato di ritenere che fosse “il momento giusto” per il team per rinfrescare la propria formazione, sottolineando l’opportunità che ha offerto a Valtteri Bottas in particolare dopo cinque anni alla Mercedes. “Conosco Valtteri abbastanza bene e arrivava da una mega esperienza da Mercedes” ha detto il team principal di Alfa Romeo.

“Per lui è stata anche una bella ripartenza, una nuova sfida, e l’ha presa così. Era l’approccio giusto per noi. Sicuramente i nuovi regolamenti rappresentano una nuova sfida. Ma questo è vero per tutti sulla griglia, perché sapevamo che avremmo iniziato un nuovo triennio e l’inizio è importante”.

Bottas ha detto in un’intervista prima della pausa estiva che il 2022 è stata “probabilmente la stagione più divertente” della sua carriera in F1 fino ad oggi grazie alla stabilità offerta dal suo contratto pluriennale di F1.

Alfa Romeo ha visto una ripresa quest’anno dopo aver lottato in fondo alla classifica per tutto il 2020 e il 2021. Sia Bottas che Zhou sono stati in grado di lottare regolarmente per i punti, contribuendo a portare la squadra al sesto posto nel campionato costruttori.

Vasseur ha ritenuto che fosse “molto difficile isolare il motivo” delle difficoltà dell’Alfa Romeo, ma ha affermato che la decisione di passare anticipatamente all’auto per il 2022 ha chiaramente dato i suoi frutti.

“È vero che l’anno scorso abbiamo deciso molto, molto presto di passare al progetto 2022″, ha detto Vasseur. “È stata una scelta, è stata dura quando abbiamo dovuto farlo, perché l’anno scorso è stato un anno difficile. Ma alla fine ero convinto che avrebbe pagato perché era il momento giusto per farlo.”

Ti potrebbe interessare: Bottas chiede una soluzione ai problemi di affidabilità dell’Alfa Romeo