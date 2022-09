Ferrari Purosangue: il V12 fa sentire il suo ruggito

A passi svelti la Ferrari Purosangue si avvia verso il debutto ufficiale, per cui c’è già una data: il prossimo 13 settembre la Casa del Cavallino Rampante tirerà su il velo al primo suv nella storia dell’azienda. Mentre mancano sempre meno giorni al grande evento, da Maranello si divertono ad alimentare l’attesa attraverso alcune anticipazioni.

L’ultimo piccolo dettaglio emerso consiste nello svelare i tratti della sagoma, ammirata lateralmente, della Ferrari Purosangue, come vi abbiamo già mostrato in un precedente articolo. Ma ora c’è una chicca ulteriore, concessa direttamente dalla società sui suoi profili social ufficiali. Per la prima volta ci consente, infatti, di udire il rombo del motore in un tweet.

Ferrari Purosangue: il suono del V12

Dopo l’immagine teaser rilasciata qualche ora fa, dove, nell’oscurità, Ferrari mostrava i gruppi ottici anteriori del modello in dirittura di lancio, adesso è tempo di sentirne il ruggito in accelerazione. Pian piano viene centellinato il veicolo, che segna una svolta di importanza capitale nelle strategie commerciali del marchio.

Da sempre legato alla velocità, la creatura del Drake Enzo Ferrari ha deciso di aprirsi al proficuo segmento dei suv. Troppo ghiotte le prospettive di guadagno per venire trascurate e così il Ferrari Purosangue sarà realtà. E usiamo il futuro sicché manca ancora qualche giorno prima del battesimo di fuoco.

Ogni appassionato dell’azienda fremerà dalla curiosità di vedere cosa abbiano creato gli straordinari designer del brand. Le foto spia avevano lasciano immaginare delle forme sinuose con curve morbide e linee aggraziate a conferirle fascino. Mentre il frontale susciterà presumibilmente forti reazioni, il parabrezza, parecchio inclinato, si congiungerà con un tetto spiovente. Rivestimenti neri e snelli caratterizzeranno gli esterni, nonché un impianto di scarico con quattro terminali sul posteriore.

You heard it here first.

La Ferrari fin qui è rimasta molto abbottonata sull’esemplare. Tuttavia, dal quartier generale hanno confermato che disporrà di un motore V12. Mentre scriviamo non sono disponibili le specifiche tecniche, ma sul suv in prossimità di presentazione vi sarà di sicuro un livello di potenza consistente. A lasciare pensare la capacità del V12 da 6.5 litri della 812 GTS, capace di sviluppare 800 CV e 718 Nm di coppia motrice massima, consentendole di coprire lo “0-100” in meno di 3 secondi.