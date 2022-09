Taglio delle accise: proroga fino alla fine di novembre

Le “preghiere” delle associazioni dei consumatori trovano accoglimento. Il taglio delle accise su benzina, diesel, GPL e metano per autotrazione verrà esteso per l’intero mese di novembre. Un provvedimento che giunge a pochi giorni di distanza dall’ultimo prolungamento, di un paio di settimane scarse, dal 5 al 17 ottobre, che aveva indignato non poco le organizzazioni di tutela. A sancire l’ennesima estensione, stavolta di un mese e mezzo, è il decreto Aiuti ter, sottoscritto dall’uscente Governo Draghi.

Il prossimo 25 settembre andranno in scena le nuove elezioni politiche, ma intanto la classe degli automobilisti riceve delle notizie positive. L’ennesima misura assunta dall’esecutivo è inserita all’interno di un quadro più ampio di aiuti a famiglie e imprese per calmierare i prezzi derivanti dalla crisi energetica. Le tensioni geopolitiche, in primo luogo il conflitto bellico tra Russia e Ucraina ancora in corso, richiedevano l’ennesimo impegno delle autorità, puntualmente garantito.

Taglio della accise: allungata la misura contro il caro carburanti fino agli ultimi giorni del mese di novembre

Non cambia l’importo del taglio delle accise, pari a circa 30 centesimi al litro sul prezzo del carburante. Analogamente ai mesi precedenti, la nuova scadenza sarà definita da un apposito decreto interministeriale. Intanto, con i conducenti che per il momento almeno fino alla fine del mese di novembre sono tutelati da significativi rincari alla pompa, negli scorsi giorni si è ravvisato un’ulteriore frenata delle tariffe, sebbene dettato dalla manovra governativa. Dopo quasi un anno la benzina in modalità self service è tornato sotto la soglia di 1,7 euro al litro.

Secondo i dati diramati da Quotidiano Energia, il costo medio della verde in Italia si attesta a 1,696 euro al litro (contro gli 1,709 euro di venerdì 16 settembre). Si tratta del minimo storico da inizio 2021. Calano peraltro le tariffe medie del diesel con il self service: 1,809 euro al litro, contro gli 1,821 euro di venerdì scorso.

Se parliamo, invece, del servito il prezzo medio di 1,844 euro al litro per la benzina, mentre è di 1,954 euro per il diesel. I costi del GPL si attestano su valori tra 0,794 a 0,819 euro al litro, invece quelli del metano si collocano tra 2,929 e 3,312 euro al chilo.