Alfa Romeo Tonale: versione coupé sempre nella fantasia [RENDER]

Fin dal lancio sul mercato l’Alfa Romeo Tonale ha saputo concentrare su di sé l’attenzione del popolo automobilistico, in particolare dei fan del Biscione. Le caratteristiche inconfondibili (e per certi versi uniche) del suv, il primo elettrificato del marchio, si sono già tradotte in numeri commerciali ottimi. E proprio partendo da qui c’è già chi pensa a un’evoluzione ulteriore: ve lo immaginereste in salsa coupé? L’ipotesi intriga tanto gli appassionati quanto gli addetti ai lavori: il connubio fatto di eleganza e sportività ne verrebbe esaltato.

Alfa Romeo Tonale: la trasformazione da suv a coupé

Mentre scriviamo il sogno non trova il benché minimo riscontro nella realtà. Difatti, l’amministratore delegato del Costruttore di Arese, Jean-Philippe Imparato, ha escluso in modo categorico la possibilità che Alfa Romeo Tonale darà vita a ulteriori versioni nel portafoglio prodotti. Eppure, in tanti si augurano di assistere in futuro alla trasformazione dello sport utility di segmento C in un veicolo dallo stile ancora più sportivo.

Ad attestarlo i parecchi render circolati sul web nel corso degli ultimi mesi, che hanno provato a ipotizzare quale aspetto aspetterebbe una Alfa Romeo Tonale Coupé. L’ultimo a lanciarsi nel composto è il pixel master Salvatore Lepore, già in passato cimentatosi in audaci interpretazioni circa l’ipotetico modello.

Secondo alcuni l’Alfa Romeo Tonale coupé costituirà la classica ciliegina sulla torta di una gamma dal grande potenziale. Malgrado il suv del Bicione non sia ancora approdato in diverse Paesi chiave nella strategia commerciale definita dai piani alti, le reazioni inducono all’ottimismo. I dati di immatricolazione paiono già premiare lo sforzo di tecnici e ingegneri, focalizzatisi su un obiettivo cruciale: aumentare ancora di più la redditività. Tutto in linea con le direttive del leader massimo del gruppo Stellantis, Carlos Tavares.

Manco a dirlo, nel caso in cui l’Alfa Romeo Tonale Coupé infine si realizzasse, i designer incaricati avrebbero il compito di riconcepire per intero la zona posteriore del suv mettendo mano su vari dettagli, tra cui i gruppi ottici. La nuova configurazione del montante C condurrebbe a uno stravolgimento radicale del portellone e, di conseguenza, pure dei fari e della striscia Led volta a collegarli.