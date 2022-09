Stellantis lancerà 25 auto elettriche negli USA entro il 2030

Stellantis sta pianificando “un significativo lancio di veicoli elettrici”, con 25 modelli completamente a zero emissioni specificamente destinati al mercato statunitense, ha affermato il CEO Carlos Tavares durante un incontro con i giornalisti al North American International Auto Show di Detroit.

Stellantis: 25 nuovi modelli elettrici in arrivo nel mercato auto degli Stati Uniti entro il 2030

Ciò include i modelli elettrici a batteria per tutti i suoi brand: Chrysler, Dodge, Jeep e Ram – oltre alle offerte di marchi di importazione come Alfa Romeo e Maserati. Il primo dei nuovi veicoli elettrici di Stellantis dovrebbe raggiungere gli showroom nel 2024.

“Accelereremo a tutto gas” il passaggio all’alimentazione a batteria, ha detto Tavares, mettendo in evidenza che ci saranno anche un certo numero di ibridi in arrivo nella gamma di Stellantis. Ma comunque il motore a combustione interna è tutt’altro che morto, ha sottolineato il CEO.

La divisione statunitense di Stellantis, formata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e Groupe PSA francese, è stata lenta ad abbracciare l’elettrificazione. L’ex amministratore delegato di FCA Sergio Marchionne è arrivato al punto di chiedere ai potenziali clienti di non acquistare il primo modello completamente elettrico dell’azienda, la Fiat 500e, perché la produzione costava 14.000 dollari in più del suo prezzo di vendita.

Ma le cose hanno iniziato a cambiare sotto Carlos Tavares ed in particolare con l’introduzione da parte del marchio Jeep della Wrangler 4xe. La vettura utilizza un propulsore ibrido plug-in che non solo fornisce 40 km di guida completamente elettrica, ma offre anche miglioramenti significativi della coppia necessaria per una guida fuoristrada aggressiva. Dal suo lancio lo scorso anno, la Jeep Wrangler 4xe è diventata la PHEV più venduta della nazione.

Il marchio di SUV di Stellantis ha lanciato un secondo plug-in, la Jeep Grand Cherokee 4xe. E, all’inizio di questo mese, ha annunciato i piani per i suoi primi modelli completamente elettrici. Ciò include un modello subcompatto chiamato Avenger, oltre a quattro veicoli elettrici per gli Stati Uniti. Questi includono la Wagoneer S e la Recon, oltre ad altri due ancora da rivelare, ha detto questa settimana il capo del marchio globale Christian Meunier. Wagoneer S e Recon debutteranno nel 2024, gli altri due nel 2025, ha aggiunto.

A febbraio, il marchio Ram ha annunciato che lancerà una versione alimentata a batteria del pickup Ram 1500 nel 2024, con altri modelli che includeranno un furgone completamente elettrico.

Il marchio Chrysler ha rivelato un concetto completamente elettrico al Consumer Electronics Show di quest’anno. E, un alto funzionario ha detto questa settimana, che il primo modello completamente elettrico di Chrysler sarà molto vicino nel design a quel prototipo. Il marchio diventerà elettrico al 100% entro il 2028 e, in un’intervista di mercoledì, Tavares ha affermato che molti altri veicoli elettrici sono ora in fase di sviluppo per Chrysler.

Infine per quanto riguarda Dodge, il marchio di muscle car di Stellantis terminerà la produzione delle sue longeve muscle car Challenger e Charger nel 2023. Tornerà nel segmento un anno dopo con un modello ad alte prestazioni completamente elettrico

Ti potrebbe interessare: Stellantis potrebbe essere azienda più resiliente del mondo per Tavares