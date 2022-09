Maserati MC20 Cielo: ritratta in nuove foto spia

Tra le ultime novità della Casa automobilistica del Tridente, la Maserati MC20 Cielo è un manifesto al lusso in chiave sportiva. La versione cabriolet della rombante MC20 è stata presentata in veste ufficiale verso la fine dello scorso mese di maggio.

Maserati MC20 Cielo: test di prova su strada

I primi esemplari di Maserati MC20 Cielo saranno recapitati agli inizi del 2023. Stavolta ci andiamo a soffermare su un recente avvistamento del bolide, pubblicato sui social. Come spesso succede, le foto spia arrivano da Gabetz Spy Unit, condivise in rete da Walter Vayr.

Gli scatti sono stati effettuati in un posto ben familiare ai fan, ovvero lo stabilimento Maserati di via Ciro Menotti a Modena. Il veicolo non differisce in alcun modo dalla declinazione coupé, se escludiamo il tettuccio rimovibile e qualche dettaglio sul fronte estetico e tecnologico. Nulla di radicale, ma comunque quel tanto che basta per dare un’identità propria alla proposta commerciale.

Il piatto forte della nuova Maserati MC20 Cielo è il suo tetto elettrocromatico. Cosa significa? Che, a comando, è in grado di scurirsi e schiarirsi. Esso è in grado di aprire completamente in appena 12 secondi.

Nonostante la presentazione degli strumenti tecnologici il peso del modello rispetto alla versione coupé è cresciuto di appena 65 kg. Per il resto nulla da segnalare. È possibile fare un copia e incolla delle caratteristiche della MC20 standard. Le medesime considerazioni fanno riferimento al mezzo, in grado di arrivare ai 100 km/h da fermo in appena 2,9 secondi e di toccare una velocità di picco di 325 km/h.

Quando sarà spedita ai legittimi proprietari? Al momento non esiste una data precisa, anche se, riprendendo quanto abbiamo già detto in apertura, le consegne avverranno nelle prime settimane del prossimo anno. Nel frattempo, il periodo attuale consentirà al Costruttore emiliano di sottoporre la cabrio a un’intensa sessione di collaudo. Si curerà ogni minimo dettaglio per soddisfare in pieno le elevate aspettative degli acquirenti. Dei test essenziali per limare eventuali sbavature, orientate a un proposito: mettere sul mercato una proposta di grido. Da meraviglie del genere Stellantis intende, infatti, rilanciare il brand nel comparto premium, sfidando i giganti tedeschi.

Fonte: Facebook