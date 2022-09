Jeep Wagoneer: ladri tentano di rubare alcune unità nella fabbrica di Warren

Martedì, WWJ NEWSRADIO 950 a Detroit ha riferito che c’è stato un nuovo tentativo di rubare veicoli da un lotto presso lo Stellantis Warren Truck Assembly Plant (WTAP) a Warren, nel Michigan. Secondo il rapporto, i ladri hanno tentato di scappare con due nuovissimi SUV Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer (WS) sfondando il cancello di sicurezza anteriore della struttura.

Nello stabilimento di Warren in Michigan rubate alcune unità di Jeep Wagoneer

Secondo la polizia di Warren, la guardia ha cercato di chiudere il cancello ma i ladri l’hanno distrutto e sono fuggiti con i SUV rubati. Due dei Jeep Wagoneer rubati sono stati recuperati, ma almeno altri due veicoli sono ancora dispersi. Nella stessa notte un altro furto si è verificato nella vicina fabbrica di Ford in quel caso sono state rubate numerose unità di Ford Mustang.

Non è chiaro se le due rapine siano correlate, ma i funzionari di polizia parlano di una banda di professionisti con un piano specifico e una leadership esperta. Un video del giornalista Charlie Langton mostrava un Jeep Grand Wagoneer e un altro Jeep Wagoneer entrambi di colore bianco mentre venivano trascinati via dall’altra parte della strada rispetto allo stabilimento del gruppo Stellantis. Il video in questione ha mostrato il momento del furto ma non sono stati forniti altri dettagli.

Un certo numero di stabilimenti di assemblaggio del gruppo Stellantis nell’area metropolitana di Detroit hanno avuto problemi con ladri d’auto negli ultimi anni. Proprio il mese scorso, tre minori, di 11, 12 e 14 anni, sono stati sorpresi mentre cercavano di rubare veicoli da un lotto presso la struttura del Detroit Assembly Complex di Jefferson (ex Jefferson North).

Ti potrebbe interessare: Jeep Grand Cherokee 4xe 30th Anniversary: debutta la nuova edizione commemorativa del celebre modello di Jeep