Zhou: Alfa Romeo promette di definire la sua situazione entro settembre

Il capo del team Alfa Romeo Frédéric Vasseur ha affermato che il team dovrà decidere entro fine settembre se rinnovare il contratto con Guanyu Zhou, il cui impegno attuale dura solo fino alla fine del 2022. Tuttavia, il manager ha anticipato che il pilota cinese dovrebbe rimanere nella squadra per la stagione di Formula 1 2023.

Zhou: la sua situazione sarà chiarita entro la fine di questo mese, lo ha promesso Vasseur

Nelle prime 16 Gran Premi della stagione, Guanyu Zhou ha ottenuto sei punti, occupando attualmente il 17° posto nel Campionato Piloti. Il miglior risultato del cinese è stato l’ottavo posto nel GP del Canada, e il decimo posto in due gare, in Bahrain e in Italia.

“Sì, abbiamo parlato”, ha detto il pilota. “E non c’è fretta. Io e il team siamo molto contenti l’uno dell’altro, per il lavoro che abbiamo fatto finora”.

Vasseur nelle sue ultime dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore ha elogiato ancora il suo pilota che sta facendo una buona stagione considerato che era all’esordio come dimostra quanto accaduto nel Gran Premio d’Italia che ha visto il giovane pilota cinese piazzarsi al decimo posto al termine della gara.

Tuttavia Vasseur ha detto che in queste cose bisogna riflettere bene e mantenere la calma e che sicuramente da qui alla fine di settembre una decisione in proposito verrà presa. Vedremo dunque che novità arriveranno e se ci sarà la conferma per Zhou anche nel 2023 ultimo anno di partnership tra il team Sauber e la casa automobilistica del Biscione, con quest’ultima che comunque potrebbe rimanere in F1. Si parla infatti del possibile accordo con Haas che dunque in futuro potrebbe diventare la nuova scuderia del Biscione.

