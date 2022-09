Fiat SUV 2023: ecco l’ultima novità trapelata

Fiat SUV 2023 sarà la prossima grande novità che la principale casa automobilistica italiana presenterà al mondo intero nel corso del primo trimestre del 2023 come anticipato dal numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares nel corso di alcune interviste rilasciate nel corso delle scorse settimane. Precisamente il numero uno di Stellantis ha parlato di due modelli di segmento B che Fiat presenterà l’anno prossimo di cui almeno uno sarà presentato nella prima parte dell’anno.

Lunghezza intorno ai 410 cm per il futuro Fiat SUV 2023 ancora senza nome?

Fiat SUV 2023 non ha ancora un nome sebbene alcuni siti come Passione Auto Italiane lo abbiano definito nuova Fiat 600. In realtà però potrebbe essere benissimo un altro il nome scelto per questo modello dato che al momento in casa Fiat tutto tace e di solito quando c’è questo silenzio c’è aria di sorprese.

Le ultime voci a proposito di questo atteso modello dicono che potrebbe avere dimensioni piuttosto ridotte. A differenza del futuro B-SUV di Alfa Romeo che utilizzerà una versione allungata della piattaforma CMP e che quindi dovrebbe avere una lunghezza intorno ai 430 cm, per quanto riguarda Fiat SUV 2023 si parla di circa 410 – 415 cm. Insomma si tratta di misure simili a quelle del recente Jeep Avenger con cui il modello di Fiat dunque condividerà tante cose.

Grazie a questo modello che arriverà sul mercato anche in versione completamente elettrica, le quotazioni di Fiat nel segmento B del mercato dovrebbero salire vertiginosamente. Ricordiamo che sempre nel corso del prossimo anno dovrebbe avvenire la presentazione anche di un secondo modello sempre di segmento B, forse la nuova Fiat Panda. In realtà però la produzione di questa auto dovrebbe partire solo a metà del 2024. Vedremo dunque quali novità arriveranno in proposito nel corso del prossimo anno.

