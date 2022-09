Ferrari: dopo 17 anni torna Barrichello

Rubens Barrichello correrà in via eccezionale con un’auto del Cavallino Rampante questo fine settimana a Vallelunga, collaborando con l’ex collega di Formula 1 Giancarlo Fisichella per il round di endurance del campionato italiano GT.

Il brasiliano, 50 anni, è stato annunciato sulla Ferrari 488 GT3 Evo 2020 della Scuderia Baldini, segnando la prima uscita di gara di Barrichello in una Ferrari dal periodo attraversato con la scuderia di Maranello in F1 dal 2000 al 2005, quando contribuì a cinque titoli costruttori, al fianco di Michael Schumacher.

Barrichello ha concluso per due volte al secondo posto nella classifica piloti di F1, dopo aver totalizzati 322 Gran Premi, 11 vittorie e 68 podi.

Ferrari, a volte ritornano: Rubens Barrichello scenderà in pista con la 488 GT3 Evo a Vallelunga

Sia Barrichello sia il driver ufficiale Fisichella hanno effettuato dei test a Vallelunga nel mese di giugno, dove sono stati raggiunti dal figlio di Barrichello, Eduardo. Mentre inizialmente era considerata un’uscita una tantum, il capo della squadra Fabio Baldini ha riunito i due illustri nomi per il terzo turno della stagione di endurance in programma per questo fine settimana. La squadra italiana ha attirato altre stelle in passato, con Fisichella e Jacques Villeneuve che unirono le forze nel 2019.

Non potrebbero essere assenti a Vallelunga, ha detto Baldini. Sul territorio di casa la 488 GT3 sarà guidata da Giancarlo Fisichella e da Rubens Barrichello. Ancora una volta, in seguito a Jacques Villeneuve, hanno saputo ingaggiare un altro grande campione come Rubens.

Ha avuta la possibilità di incontrarlo a Monza lo scorso aprile ed erava sulla stessa lunghezza d’onda, ha spiegato Baldini. Allora il brasiliano gli ha confessato che gli sarebbe piaciuto tornare su una Ferrari a distanza di 17 anni e, pertanto, gli ha proposto di competere tra le loro fila. Barrichello ha accettato l’offerta, da lì la stretta di un sodalizio.

Hanno sostenuto una prova sul circuito di Vallelunga, la performance è stata soddisfacente e quindi eccoci all’imminente esordio nella Endurance Series, successivamente ai buoni risultati finora conseguiti nella serie Sprint, dove le due formazioni Ferrari stanno combattendo per il titolo. L’azione in pista inizia venerdì, con la gara di due ore che avrà luogo domenica alle ore 15:00.