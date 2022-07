La Ferrari vincitrice di 4 gare in F1 di Michael Schumacher all’asta

Ferrari ha costruito la sua reputazione sulle corse. A proposito di ciò oggi vi segnaliamo che una delle sue più importanti auto da corsa di Formula 1 è stata messa all’asta. Si tratta di un’auto che Michael Schumacher ha guidato ottenendo quattro diverse vittorie.

Ferrari: messa all’asta l’auto con cui Michael Schumacher ottenne 4 vittorie su 4 gare

Quelle sono state anche le uniche quattro volte in cui questa vettura è stata utilizzata in competizione, il che la rende ancora più speciale. È l’unica vettura Ferrari di Formula 1 ad aver corso almeno tre gare e a vincere in ogni singola gara a cui ha partecipato. In effetti, l’elenco sul sito Web di RM Sotheby’s afferma che è il telaio di Formula 1 imbattuto di maggior successo in tutte le epoche della F1.

Questa vettura ha il numero di telaio 187 ed è la settima di nove vetture F300 totali costruite quell’anno. La prima delle sue vittorie è arrivata al GP del Canada il 7 giugno 1998, dove Schumacher è partito terzo ma è riuscito a farsi strada in testa al gruppo prima del traguardo. Era la settima gara della stagione e la seconda vittoria di Schumacher quell’anno.

Nello stesso mese vinse di nuovo il 28 al Gran Premio di Francia passando dal secondo al primo posto. Schumacher ha ottenuto la terza vittoria a Silverstone nel GP di Gran Bretagna il 12 luglio. L’ultima gara ad essere vinta da questa auto si disputo il 13 settembre a Monza nel Gran Premio d’Italia dopo essere partiti dalla pole. Questo è l’elenco di gare in cui questa stessa macchina è uscita al primo posto per mano di uno dei più grandi piloti di Formula 1 di sempre.

L’anno successivo, nel 1999, l’auto fu acquistata dall’attuale proprietario dalla Scuderia Ferrari. Il premio dell’acquirente per l’auto sarà il 12 per cento del prezzo di aggiudicazione fino a $ 250.000 inclusi.

Ti potrebbe interessare: Politico in Ferrari fuori controllo dopo la multa: immagini virali sul web