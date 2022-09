Dopo una lunga attesa e innumerevoli voci e foto spia, la Ferrari svelerà finalmente oggi, 13 settembre, il suo nuovo modello crossover, la Ferrari Purosangue. Per vivacizzare l’arrivo, il cavallino rampante ha pubblicato un ultimo video come teaser. Attraverso i suoi account ufficiali sui social, la Ferrari ha pubblicato un video che ci permette di ascoltare il motore V12 del suo nuovo modello crossover, che fin dall’inizio hanno evitato di chiamarlo SUV, forse perché si differenzia dal resto della sua concorrenza.

Ferrari Purosangue: ultimo video teaser prima del debutto di oggi per il primo SUV del cavallino rampante

Il marchio di Maranello ha già confermato che, infatti, Ferrari Purosangue avrà un motore V12 sotto il cofano, anche se per ora non hanno offerto dettagli sul motore. Per ora, tutto ciò che possiamo fare è ascoltare la sua melodia. L’unico dettaglio disponibile su questo nuovo prodotto della casa del Cavallino rampante è che avrà un cambio automatico a doppia frizione, un sistema di trazione integrale e sospensioni pneumatiche.

Alcuni teaser precedenti ci fanno già apprezzare il frontale di Ferrari Purosangue, il primo modello di serie a cinque porte del marchio, che sfoggia grandi prese d’aria, fari stilizzati o un cofano con nervature marcate. Come già annunciato dal costruttore, la produzione della Purosangue sarà limitata a non più del 20% del totale delle consegne annue, il che significa che solo 1 Ferrari su 5 prodotta sarà proprio il crossover della casa.

Ricordiamo che il crossover di Maranello è stato annunciato quattro anni fa, nel 2018, e il marchio ha promesso che sarebbe arrivato entro la fine del 2022 e lo avrebbe fatto con motori a combustione interna e con una variante ibrida, anche se non sappiamo quando quest’ultimo arriverà.

Quando finalmente arriverà sul mercato, la Purosangue non sarà sola, dal momento che tutte le case automobilistiche sportive e di lusso hanno già modelli equivalenti, come Aston Martin DBX, la Bentley Bentayga, la Lamborghini Urus o la Rolls-Royce Cullinan.

Ti potrebbe interessare: Elkann sulla prima Ferrari elettrica: “Lo scetticismo ha lasciato il posto all’entusiasmo”