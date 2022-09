Maserati Grecale: i pneumatici Goodyear primo equipaggiamento per il SUV

Goodyear ha iniziato a consegnare pneumatici per SUV Eagle F1 Asymmetric 3 allo stabilimento Stellantis in Italia, dove vengono assemblati i crossover Maserati Grecale. L’azienda americana fornirà pneumatici nella dimensione 235/55 R19, che corrisponde alle ruote della versione base di Grecale.

Gli pneumatici Goodyear sono stati selezionati come equipaggiamento originale sulla prossima Maserati Grecale

La gomma per le versioni costose del SUV di Maserati – ibrida e Trofeo – viene fornita allo stabilimento di Stellantis di Cassino da Pirelli (modelli P Zero e Scorpion Winter) e Bridgestone (Potenza Sport).

Goodyear afferma che gli pneumatici Eagle F1 Asymmetric 3 sono stati scelti dal gruppo automobilistico per la loro eccellente maneggevolezza sul bagnato e sull’asciutto. La versione pensata appositamente per SUV è stata sviluppata tenendo conto di possibili incursioni in condizioni di fuoristrada leggero.

La caratteristica principale dei pneumatici dell’azienda è l’aumento della superficie di contatto in frenata, che ha lo scopo di ridurre lo spazio di frenata della vettura. Viene anche menzionata la speciale composizione della mescola di gomma, grazie alla quale il pneumatico “aderisce” meglio alla strada.

A proposito, la prima vettura su cui è stato installato regolarmente questo modello di pneumatico è stata Alfa Romeo Stelvio, un altro modello del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe. Ricordiamo che anche Stelvio come Grecale utilizza la piattaforma Giorgio. Goodyear offre ora il SUV Eagle F1 Asymmetric 3 in un’ampia gamma di dimensioni che vanno da 18″ a 22″. Le vendite del modello Maserati “più giovane” in Europa sono già iniziate. Per la Grecale base in versione GT (solo su gomme Goodyear), i prezzi in Italia partono da 74.470 euro.

